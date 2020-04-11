Які актори найчастіше грали лиходіїв

Новини культури:Мабуть, у кожному екшні чи фільмі про супергероїв є лиходій, з яким і бореться головний герой.

Персонаж часто викликав у глядачів негативні емоції, тому не всі актори погоджувались на такі ролі. Та хто залюбки поставав на екранах в образі лиходія – дізнавайтесь у несподіваному рейтингу.

Як повідомляє Guarantor Loans, першість у рейтингу здобув легендарний актор Роберт Де Ніро. Він часто полюбляє експериментувати та погоджується на незвичні проєкти. В образі лиходія його можна побачити у 19 кінострічках. Зокрема, у другій частині "Хрещеного батька" він зіграв Віто Корлеоне, а в "Славних хлопцях" – Джиммі Конвея. Переглянути цей допис в Instagram Oscars Допис, поширений Sir Robert De Niro (@robertdenirofan) 10 Лют 2020 р. о 11:35 PST

Другий щабель посів Петер Стормаре, який зіграв лиходія 17 разів. Зокрема, шведського актора можна побачити у "Фарго" та "Поганих хлопцях 2".

Трійку лідерів закрив актор Рон Перлман. За підрахунками журналістів, він 16 разів майстерно перевтілювався у лиходія. Найвідомішими його роботами є фільми "Поліцейська академія" та "Люди в чорному".

Цікаво, що до топ-10 також увійшли: Тім Каррі, Джеймс Вудс, Вінні Джонс, Гері Олдмен, Крістофер Вокен, Малькольм Макдауелп і Семюел Л. Джексон.