Прем'єру кінострічки "Віддана" можна буде переглянути онлайн

Новини культури:Онлайн-прем'єра стрічки відбудеться 10 квітня

У січні цього року в кінотеатрах країни демонструвався повнометражний художній фільм "Віддана", який був створений на основі роману-бестселера Софії Андрухович "Фелікс Австрія".

Онлайн-прем'єра стрічки відбудеться 10 квітня. Партнерами діджитал-релізу стали основні онлайн-платформи України: MEGOGO, SWEET.TV, OLL.TV та 1+1 VIDEO.

Нагадаємо, події фільму, знятого режисером Христиною Сиволап, розгортаються у Станіславі (нині Івано-Франківськ) кінця XIX - початку ХХ століття, коли місто було частиною Австро-Угорської імперії. На тлі Прекрасної епохи розгортається складна історія двох молодих жінок, служниці Стефанії та панянки Аделі, чиї долі переплелися в нерозривному зв'язку любові, ревнощів, подвійних смислів і таємниць.

Головні ролі зіграли Маріанна Янушевич ("Місто 44"), Олеся Романова ("Школа"), Роман Луцький ("Сторожова застава"). Також представлений бекстейдж українського фільму "Віддана" з вишуканими неймовірними костюмами і декораціями.

Як повідомлялося раніше, за мотивами роману Софії Андрухович і фільму "Віддана" вийшов кулінарний блокнот.