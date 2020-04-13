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Компанія Disney зніме рімейк до мультфільму "Робін Гуд"

Компанія Disney зніме рімейк до мультфільму "Робін Гуд"
19:42 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Pinterest

Новини культури:Коли почнуться зйомки, поки невідомо, оскільки багато проектів зупинено через коронавірус.

Disney зніме ще один ігровий римейк за мультфільмом зі своєї колекції - цього разу це буде "Робін Гуд" 1973 року.

Над фільмом працює сценарист нових "Леді і Бродяги" Карл Гранлунд, режисером виступить постановник комедії "Сліпі плями" Карлос Лопес Естрада.

Продюсуванням займеться Джастін Спрінгер ("Дамбо"), повідомляє The Hollywood Reporter. Очікується, що це буде мюзикл, а в центрі сюжету виявляться антропоморфні тварини, як і було в оригіналі, заснованому на легендах про розбійника Робіна Гуда.

Герої будуть зроблені за допомогою комп'ютерної графіки. В оригіналі легендарним розбійником виступав лис, а його доброзичливим другом Крихыткою Джоном був ведмідь.

Прем'єру кінострічки "Віддана" можна буде переглянути онлайн

Коли почнуться зйомки, поки невідомо, оскільки багато проектів зупинено через пандемію коронавірусу.

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Все по темі:

Дисней, Мультфильм, Робин Гуд, Римейк, Карлос Лопес Естрада.
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