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П'ятниця, 17.04.2020

Вийшов трейлер до фільму "Артеміс Фаул" від Disney

З'явився новий трейлер пригодницького фільму "Артеміс Фаул" від Disney з оновленою датою прем'єри. Картина не вийде в кінотеатрах, а буде представлена на стриминговой платформі Disney+ 12 червня. Замість прем'єри на світових екранах, Disney покаже її ексклюзивно на стриминге. У фільмі знімалися Хонг Чау, Нонсо Анози, Джош Гад, Джуді Денч. Режисером виступив Кеннет Брана ("Вбивство в "Східному експресі"). Картина знята за мотивами однойменної серії фентезі-романів ірландського письменника Йона Колфера. Це твір увійшов у топ-30 дитячих книг за версією журналу The Independent.
УНИАН
Фото: скриншот з відео
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Кино, Дисней, Трейлер, Фэнтези, Артемис Фаул.
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