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"Месників" назвали найбільш прибутковим фільмом минулого року

"Месників" назвали найбільш прибутковим фільмом минулого року
13:42 Сьогодні Телеграф dt.ua Фото: Twitter

Новини культури:"Месники: Завершення" заробив майже 900 мільйонів доларів.

Видання Deadline склало список найприбутковіших фільмів минулого року. Укладачі рейтингу підкреслюють, що найприбутковіший фільм визначається не касовими зборами, а сумою, що залишилася після вирахування з них витрат на його виробництво.

Так, найприбутковішим фільмом минулого року стали "Месники: Завершення", яким вдалося заробити 890 мільйонів доларів. Видання відзначає, що фільму вдалося не лише стати найприбутковішим у 2019, але і отримати звання "культурного феномену", який навряд чи комусь вдасться перевершити найближчим часом. Так, картина стартувала з касовими зборами в розмірі 1,2 мільярда доларів у світовому прокаті. А до кінця червня минулого року її касові збори досягли 2,797 мільярда доларів, що дозволило "Месникам" посунути "Аватар" з п'єдесталу найкасовішого фільму всіх часів.

На другому місці в списку розмістився мультфільм "Крижане серце 2", який заробив 599 мільйонів доларів. Він також став найкасовішим мультфільмом в історії, зібравши в світовому прокаті 1,45 мільярда доларів. Закриває трійку лідерів "Король лев" з 580 мільйонами доларів прибутку.

У першу п'ятірку рейтингу ввійшли також "Джокер", "Капітан Марвел" і "Історія іграшок 4".

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Раніше "Месники: Завершення" були названі фільмом року за версією премії People's Choice Awards, переможці якої визначаються глядацьким голосуванням. "Месники" також було названо кращим фільмом року. Картина також отримала нагороду як найкращий екшн-фільм, а Роберт Дауні-молодший був названий найкращим актором.

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Касові Збори, Месники: Завершення, Найбільш, Прибутковий, Фільм року.
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