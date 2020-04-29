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На кінопремію "Оскар" змінили правила відбору фільмів

На кінопремію "Оскар" змінили правила відбору фільмів
17:02 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини культури:Таке рішення буде чинним лише для 93-й церемонії кінопремії.

У зв'язку з глобальною пандемією коронавірусу, до відбору для участі в конкурсі Американської Академії кінематографічних мистецтв і наук у 2021 році допустять фільми, які показували онлайн.

"До подальших розпоряджень, а також тільки на 93-ю церемонію нагородження, фільми, які раніше були заплановані до показу в кінотеатрі, але спочатку були надані в комерційному кінотеатрі або на каналі VOD (відео за запитом - ред.), можуть претендувати на 93-у церемонію нагородження "Оскар" в категорії "Краща картина", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, південнокорейська картина "Паразити" режисера Пон Чжун Хо 10 лютого поточного рік отримала головний "Оскар" і стала першим фільмом в цій номінації не англійською мовою.

Universal опинилась в центрі скандалу

"Паразити" взяли ще три статуетки - за кращий оригінальний сценарій, кращу режисерську роботу і кращий міжнародний фільм. 

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Кинопремия, Оскар, Пандемия, Фильмі, Коронавірус.
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