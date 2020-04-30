Для цікавих травневих вихідних: топ-5 найкращих нових серіалів

Новини культури:УНІАН заздалегідь перейнявся питанням, як провести затяжні вихідні весело і цікаво і зібрав для вас найкращу добірку серіалів, які вийшли за останній місяць.

"Вижити", 1-й сезон

Вже завтра в Україні стартують довгі травневі вихідні: відпочивати будемо цілих три дні поспіль. Щоправда, в цьому році відправитися на традиційні травневі шашлики не вийде - карантин ніхто не скасовував.

Як провести затяжні вихідні весело і цікаво і зібрав для вас кращу добірку серіалів, які вийшли за останній місяць.

"Вижити", 1-й сезон

6 квітня

Після жахливої авіакатастрофи змогли вижити тільки двоє пасажирів – Джейн і Пол. Літак впав посеред засніжених гір, тому головною метою для головних героїв є знайти найближче поселення. Однак, щоб вижити, їм доведеться пристосуватися до дикої природи.

У головній ролі можна побачити зірку "Ігри престолів" - прекрасну Софі Тернер.

"Місіс Америка", 1-й сезон

15 квітня

Дев'ятисерійний проект розповість про феміністський рух 1970-х років, причому з точки зору консервативної активістки Філліс Шлефлі. Вона люто протистоїть тим, хто відстоює прийняття поправок в закон про рівні права чоловіків і жінок.

У ролі Шлефлі - неповторна Кейт Бланшетт. Для володарки «Оскара» і «Золотих глобусів» ця роль буде першою на американському телебаченні.

"Банди Лондона", 1-й сезон (міні-серіал)

23 квітня

Британо-американський екшн в десяти серіях розповість про міжусобної війни між лондонськими бандами після вбивства голови однієї з угруповань Фінна Уоллеса.

Судячи з трейлеру, на нас чекає мікс "Гострих козирків" і Шекспіра в декораціях Лондона Гая Річі.

"Захищаючи Джейкоба", 1-й сезон (міні-серіал)

24 квітня

В основу серіалу ліг однойменний роман Вільяма Ландея, випущений в 2012 році. За сюжетом помічник окружного прокурора Енді Барбер розслідує вбивство 14-річного хлопчика, і ниточка доказів призводить до Джейкоба, сину Енді. Самовладання і витримка помічника прокурора дають тріщину, коли в професійну діяльність втручаються в справи сім'ї.

У головних ролях - завидний дует, Джейден Мартелл з «Воно» і Капітан Америка Кріс Еванс, який повертається на малий екран вперше з 2000 року.

"Страшні казки: Місто ангелів", 1-й сезон

27 квітня

Спін-офф британського нуар-хоррора "Страшні казки" розгорнеться на американській землі з абсолютно новими персонажами і 40 років тому. Детективи Тьяго Вега і його напарник Люіс Мішнер розслідують шокуюче вбивство в Лос-Анджелесі 1938 року і стикаються з дивною і могутньою силою — демонесою Магдою у виконанні Наталі Домер.

Принцеса троянд з "Гри престолів" диявольському образі - це не єдина причина дивитися серіал. Сюжет побудований на міксі міських легенд Лос-Анджелеса і мексикано-американського фольклору, а крім демонів в ньому діють шпигуни Третього рейху і набирають чинності телепроповідник.

Цього тижня українців чекають довгі вихідні.