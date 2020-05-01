Скачать
П'ятниця, 01.05.2020
Ryanair буде скорочувати до 3 тисяч працівників через кризу пандемії
Ryanair буде скорочувати до 3 тисяч працівників через кризу пандемії
Зеленський: знаю про труднощі карантину, його мають пом'якшити з 11 травня
Зеленський: знаю про труднощі карантину, його мають пом'якшити з 11 травня
Відновлення сезону в УПЛ: стали відомі можливі дати
Відновлення сезону в УПЛ: стали відомі можливі дати
Доктор Комаровський розповів, наскільки безпечно в цьому році їздити на море
Доктор Комаровський розповів, наскільки безпечно в цьому році їздити на море

Держкіно презентувало п’ять нових фільмів на Youtube-каналі

Держкіно презентувало п’ять нових фільмів на Youtube-каналі
21:37 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: скриншот з відео

Новини культури:Стрічки «Червоний», «Зрадник», «Стрімголов», «Іван Сила», «Олександр Довженко. Одеський світанок» представлені в афіші онлайн-кінотеатру Державного агентства з питань кіно.

Про це повідомляє пресслужба агентства у Facebook.

"У нашому кінотеатрі - стрічки, створені за державної підтримки кінокомпанією ІнсайтМедіа", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, це історичний бойовик "Червоний" Зази Буадзе, знятий за однойменним романом Андрія Кокотюхи, про часи сталінського терору та воїнів УПА, які піднімають перше повстання у таборі ГУЛАГ, а також заснований на реальних подіях фільм Марка Хаммонда "Зрадник" про 1970-ті роки радянської України: куратор Одеської студії від КДБ дає наказ дівчині-стажеру редагувати фільм знаного режисера про події української "громадянської війни".

Представлена і психологічна драма "Стрімголов" Марини Степанської, події якої відбуваються в сучасному Києві, де головні 27-річні "негерої" намагаються зробити непростий вибір в складних умовах "героїчного часу".

Фільм "Памфір" профінансує Швейцарський фонд

До перегляду пропонується дитячий пригодницький фільм Віктора Андрієнка "Іван Сила" про вихідця із Закарпаття Івана Фірцака, який у 1928 році був визнаний найсильнішою людиною планети і деякі силові трюки якого й досі ніхто не може повторити.

Шанувальників документального кіно запрошують подивитися короткометражний фільм «Олександр Довженко. Одеський світанок» про історію становлення видатного кінорежисера Олександра Довженка, який фільмував свої перші стрічки в Одесі. У ролі Довженка - музикант, актор театру й кіно Сергій Бабкін.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Фильмі, YouTube-канал, Держкіно.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Перше травня 2020: привітання у прозі та картинках
02 Сьогодні відзначають День праці
03 Світлана Лобода презентувала сингл на нову пісню "Мій" (Аудіо)
04 Організації світового масштабу вмовляють Лукашенка ввести карантин в Білорусі
05 У Чорнобильській зоні та на Житомирщині усі осередки пожеж локалізовані
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Фестиваль Atlas Weekend офіційно перенесли на 2021 рік через пандемію
Фестиваль Atlas Weekend офіційно перенесли на 2021 рік через пандемію
Через коронавірус скасували найстаріший український фестиваль Канади
Через коронавірус скасували найстаріший український фестиваль Канади
Між Німеччиною та Україною наразі немає угоди про співробітництво
Між Німеччиною та Україною наразі немає угоди про співробітництво
У Китаї підтвердили 12 нових випадків COVID-19
У Китаї підтвердили 12 нових випадків COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся