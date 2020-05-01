Держкіно презентувало п’ять нових фільмів на Youtube-каналі

Новини культури:Стрічки «Червоний», «Зрадник», «Стрімголов», «Іван Сила», «Олександр Довженко. Одеський світанок» представлені в афіші онлайн-кінотеатру Державного агентства з питань кіно.

Про це повідомляє пресслужба агентства у Facebook.

"У нашому кінотеатрі - стрічки, створені за державної підтримки кінокомпанією ІнсайтМедіа", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, це історичний бойовик "Червоний" Зази Буадзе, знятий за однойменним романом Андрія Кокотюхи, про часи сталінського терору та воїнів УПА, які піднімають перше повстання у таборі ГУЛАГ, а також заснований на реальних подіях фільм Марка Хаммонда "Зрадник" про 1970-ті роки радянської України: куратор Одеської студії від КДБ дає наказ дівчині-стажеру редагувати фільм знаного режисера про події української "громадянської війни".

Представлена і психологічна драма "Стрімголов" Марини Степанської, події якої відбуваються в сучасному Києві, де головні 27-річні "негерої" намагаються зробити непростий вибір в складних умовах "героїчного часу".

До перегляду пропонується дитячий пригодницький фільм Віктора Андрієнка "Іван Сила" про вихідця із Закарпаття Івана Фірцака, який у 1928 році був визнаний найсильнішою людиною планети і деякі силові трюки якого й досі ніхто не може повторити.

Шанувальників документального кіно запрошують подивитися короткометражний фільм «Олександр Довженко. Одеський світанок» про історію становлення видатного кінорежисера Олександра Довженка, який фільмував свої перші стрічки в Одесі. У ролі Довженка - музикант, актор театру й кіно Сергій Бабкін.