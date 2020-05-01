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Фільм "Памфір" профінансує Швейцарський фонд

Фільм "Памфір" профінансує Швейцарський фонд
10:45 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини культури:Виробництво повнометражного фільму «Памфір» режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука підтримав швейцарський фонд Visions Sud Est на суму 50 000 швейцарських франків (майже 1,4 млн грн).

«Загалом Visions Sud Est надав підтримку шістьом стрічкам: одній документальній та п’ятьом художнім. Ці проєкти, серед яких і «Памфір», комісія відібрала з 200 заявок із різних країн світу», - про це повідомляє пресслужба Держкіно.

Як зазначається, виробник стрічки – компанія BOSONFILM - вже підписав угоду з фондом, що крім фінансової передбачає також інформаційну підтримку та право на розповсюдження фільму на території Швейцарії та Ліхтенштейну.

«Такого роду підтримка від авторитетного міжнародного фонду – це ознака якості проєкту та вагомий внесок для того, щоб фільм відбувся», - коментує Сухолиткий-Собчук.

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Своєю чергою, продюсерка фільму Олександра Костіна підкреслює, що відзнаки провідних міжнародних інституцій на стадії виробництва неймовірно важливі для успішного подальшого релізу фільму. «Вони є певним маркером для відбірників фестивалів, дистриб’юторів і сейлз агентів та допомагають розширити географію показу стрічки», - зазначає вона.

Фонд Visions Sud Est надає гранти на повнометражні ігрові та неігрові стрічки зі Східної Європи, Африки, Південної Америки та Азії. Партнерами фонду є міжнародний кінофестиваль у Локарно та кінофестиваль Visions du Réel.

Як повідомлялося, у 2019 році «Памфір» став одним з переможців 11-го конкурсного відбору Держкіно та отримав підтримку Польського інституту кіно (PISF). Девелопмент проєкту здійснювався за підтримки Українського культурного фонду. Режисер працював над сценарієм в резиденції Каннського міжнародного кінофестивалю Cinéfondation Residence. Також проєкт був розроблений у двох найвпливовіших сценарних майстернях - TorinoFilmLab (Script&Pitch) та Midpoint Intensive.

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Виробництво фільму здійснює компанія BOSONFILM, продюсер Олександра Костіна, спільно з MADANTS (Польща) та Les Films D’Ici (Франція).

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Швейцария, Фінансування, Держкіно, Фільм "Памфір".
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