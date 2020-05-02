Docudays UA сьогодні обере переможців і покаже фільм-закриття

Новини культури:17-й Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA проведе сьогодні церемонію нагородження.

Про це повідомляється на сторінці фестивалю у Facebook.

"Сьогодні о 21:00 у прямому ефірі ми оголосимо переможців, послухаємо мудре журі й вручимо нагороди авторства художниці Жанни Кадирової. Ведучі церемонії - Ангеліна Карякіна і Макс Щербина. Спеціальні гості включаться з найнесподіваніших місць", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, по завершенні церемонії глядачів запрошують переглянути фільм-закриття "Хороша смерть" на docuspace.org.

В рамках фестивалю о 17:00 в програмі Docu/Class відбудеться дискусія "Міжнародний ринок після карантину: як дистрибувати документальне кіно завтра?". Йтиметься про те, як тепер змінюються акценти і статуси в кінодистрибуції; як і де ефективніше за теперішніх обставин промотувати документальне кіно; як орієнтуватися в нових умовах міжнародного ринку. Про це на панельній дискусії говоритимуть представники міжнародного кіноринку і фільммейкери, які вже отримали досвід онлайн-прем’єри. Про це на панельній дискусії говоритимуть 24 фільммейкери, які вже отримали досвід онлайн-прем’єри.

О 18:30 програма RIGHTS NOW! присвячена темі "Права дитини і бізнес. Як діти можуть заробляти?". Експерти розкажуть про фактичний стан дотримання прав дитини українською бізнес-спільнотою та про перешкоди, які заважають їй у цьому. А також розглянуть успішні кейси дітей, які започаткували свій бізнес.

Після церемонії нагородження о 23:00 на головній сторінці docudays.ua - супер стильний діджей-сет від друзів та партнерів фестивалю з бару Хвильовий.

Як повідомлялося, 17-й міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA проходить з 24 квітня до 3 травня. Вперше він відбувається в онлайн-форматі.