Стрічка "Мої думки тихі" отримала кінопремію "Золота Дзиґа" 2020 за кращий фільм

Новини культури:Премію Української кіноакадемії "Золота Дзиґа" 2020 за кращий фільм отримала стрічка "Мої думки тихі" режисера Антоніо Лукіча.

Премія Української кіноакадемії "Золота Дзиґа" 2020 через карантин відбувалася в онлайн-форматі і транслювалася на Youtube-каналі кіноакадемії.

Головну нагороду вечора - в номінації кращий фільм - отримала стрічка "Мої думки тихі" режисера Антоніо Лукіча, всього фільм отримав чотири статуетки.

Премію "Золота Дзиґа" вручали в 22 номінаціях. Всього до участі в кінопремії було подано 88 повнометражних і короткометражних стрічок.

Спеціальну премію за внесок в український кінематограф отримала актриса Ада Роговцева.