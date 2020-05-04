Том Харді опублікував в мережі постер фільму "Капоне"

Новини культури:На ньому актор постає в образі знаменитого гангстера на схилі його життя.

Британський актор Том Харді опублікував офіційний постер фільму "Капоне", в якому зіграв головну роль. Картина вийде в онлайн-прокат 12 травня і вже представлений її офіційний трейлер.

На постері зображений його герой – знаменитий гангстер Аль Капоне з головою, що розсипається на частини. Причиною тому сюжет картини, який розповідає про останні місяці життя гангстера. Тоді Аль Капоне після десятирічного тюремного ув'язнення божеволіє через неврологічні наслідки сифілісу і насилу відрізняє реальність від видінь зі своєї молодості.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Capone May 12 Chasing Fonzo Публикация от Tom Hardy (@tomhardy) 2 Май 2020 в 12:12 PDT

Очікується, що стрічка вийде в український кінотеатральний прокат 11 червня, якщо до того моменту відкриються кінотеатри. Іншу прем'єру з участю Харді, сиквел супергеройського бойовика "Веном" під назвою "Нехай буде Карнаж" перенесли на 25 червня 2021 року через пандемію коронавіруса.