Прем'єру фільму "Джон Уік 4" відтермінували на 2021 рік

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Понеділок, 04.05.2020
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16:31 Сьогодні Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новини культури:Студія Lionsgate через пандемію коронавірусу скоригувала графік виходу своїх проектів

Студія Lionsgate через пандемію коронавірусу скоригувала графік виходу своїх проектів.

Як повідомляє Variety, четверта частина популярного бойовика "Джон Вік" з Кіану Рівзом з'явиться на великих екранах на рік пізніше - в травні 2022 року (спочатку дата була 21 травня 2021 р.).

Тепер на цю дату - 21 травня 2021 року став перезапуск "Пили" з Крісом Роком. Також Lionsgate відтермінувала сиквел "Охоронця кілера" до 28 серпня 2021 року.

Нові проекти студії також отримали дати релізу: трилер "Антебеллум" вийде 21 серпня 2020 року, трилер Fatale — 30 жовтня 2020 року, "Мандрівники" з Коліном Фарреллом і Лілі Роуз-Депп — 25 листопада 2020 року.

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Бойовик "Вбивця" з Майклом Кітоном заплановано на квітень 2021 року, а комедію "Барб і Стар їдуть в Вісту-Дель-Мар" - на липень 2021 року.

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Фильм, Джон Уик, Джон Уик 4, Прем'єра, Бойовик.
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