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"Трансформери 7": дата виходу фільму

"Трансформери 7": дата виходу фільму
16:40 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:У Голлівуді готуються до випуску нового фільму, який має всі шанси зірвати чималі суми у прокаті.

Мова йде про 7 частину знаменитої франшизи "Трансформери". Наразі автори проєкту оприлюднили нову дату виходу фільму.

За даними The Hollywood Reporter, компанія Paramount Pictures планує презентувати нових "Трансформерів" 24 червня 2022 року. Наразі у кінострічки немає офіційної назви, а прем'єра залишає у секреті десятки питань. 

Зокрема, представники проєкту поки не розголошують сюжет новинки кіно. Все, що журналістам вдалось дізнатись – це імена авторів сценарію. Ними стали Джобі Гарольд та Джеймс Вандербільт. 

Що відомо про кінострічки "Трансформери"?

Вперше про фільм "Трансформери" заговорили у 2007 році. Тоді відбулась гучна прем'єра кінострічки, яка підкорила весь світ. А от наступні 4 кінострічки не мали успіху в прокаті, тому Paramount Pictures звільнили режисера Майкла Бея.

У 2018 році на екрани вийшла остання частина франшизи із назвою "Бамблбі". Екранізувати історію найдобрішого трансформера взявся Тревіс Найт. Головною героїнею стрічки стала 18-річна дівчина, яка мріє про власне авто та радіє старому Volkswagen. Та дівчина не знає, що це повстанець-автобот із пошкодженими голосом і пам'яттю, поведінкою цуценяти та великою місією з порятунку свого племені Бамблбі. 

Кінострічка врятувала франшизу, адже Тревіс Найт не робив акцент на бездумну бійню, а показав зв'язок тендітної дівчини з велетенською металевою чужопланетною істотою.

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Наразі невідомо, яку історію покладуть в основу сюжету нових "Трансформерів". Ймовірно, роботу над створенням фільму розпочнуть після завершення карантину.

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Голливуд, Прокат, Paramount Pictures, Франшиза, Зйомки, Трансформери 7.
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