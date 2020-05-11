Каннський кінофестиваль цьогоріч скасували

Новини культури:Каннський кінофестиваль, який через пандемію COVID-19 із травня перенесли на червень, вирішили взагалі не проводити у 2020 році.

«Каннський кінофестиваль у традиційному вигляді скасований. Ми розглянули всі можливі варіанти його проведення у режимі реального часу. До кінця літа не буде фестивалю», - про це повідомляє Le Figaro із посиланням на президента кінофестивалю П’єра Лескура.

Організатори вибрали стратегію «перерозподілу» фільмів по осінніх фестивалях, зокрема стрічки планують показати на Венеційському кінофестивалі.

Окрім цього, гендиректор фестивалю Тьєррі Фремо наголосив що «Канни могли відбутися лише так, як завжди: з зірками, глядачами та пресою», а точно не з карантинними обмеженнями.

Втім, організатори планують на початку червня оголосити перелік стрічок, які мали показати під час Каннського кінофестивалю-2020. Усі ці стрічки мають показати до весни 2021 року.

Як відомо, Каннський кінофестиваль мав відбутися з 12 по 23 травня. Раніше повідомлялося, що через коронавірус його перенесли на 22-26 червня у режимі онлайн.