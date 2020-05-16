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Презентували трейлер супергеройського фільму Apple Man (Відео)

Презентували трейлер супергеройського фільму Apple Man (Відео)
03:56 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Скріншот з відео

Новини культури:Кіноіндустрія в Україні блискавично розвивається. Після успішних драм та комедій вітчизняні режисери вирішили зняти перший супергеройський фільм.

Режисером фільму Apple Man став Василь Москаленко. У фесбуці він розповів, що кінострічку зняли під час карантину, не покидаючи квартири. Сам проєкт має показати всій вітчизняній кіноіндустрії, що навіть фільми у стилі Marvel можна зробити в час пандемії.

"Багато моїх знайомих у галузі кіно, як в Україні, так і в Голлівуді, через карантин втратили будь-яку надію на творчу самореалізацію. Проєкт Apple Man – це спроба надихнути колег залишатися креативними навіть у такі важкі часи. Приклад, як можна знімати кіно, не порушуючи правил карантину", – розповів Василь Москаленко. 

Сюжет супергеройського фільму Apple Man режисер вирішив створити у комедійному стилі. Головний герой кінострічки – Людина-Яблуко, який отримав додаткові сили в результаті секретного експерименту ЦРУ. Тепер йому потрібно протистояти лиходію, який прагне знищити Всесвіт. 

Цікаво, що всі ролі, а їх 12, зіграв сам Василь Москаленко. Створити ефектні кадри йому допомагав оператор Володимир Кратінов. Все, що знадобилось авторам фільму, – це всього лише кімната на 15 квадратних метрів та костюми, що створювались у ході зйомок Apple Man. 

Відомо, що реліз кінострічки запланований на літо 2020 року. Фільм Apple Man вийде з українською та англійською озвучкою. 

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Все по темі:

Marvel, Презентация, Трейлер, Україна, Apple Man, Супергеройський фільм.
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