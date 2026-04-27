Кондратюк пояснив, чому Сердючка має припинити співати російською

Популярність старих хітів не виправдовує їхнє виконання мовою країни-агресора

Український продюсер Ігор Кондратюк різко висловився щодо виступів Андрія Данилка (Вєрки Сердючки) російською мовою та пояснив, чому, на його думку, артистам варто відмовитися від такого репертуару під час війни.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу".

Кондратюк переконаний: українські артисти мають усвідомлювати відповідальність перед аудиторією і не виконувати пісні мовою країни-агресора. За його словами, популярність старих російськомовних хітів не є виправданням для їхнього виконання сьогодні, навіть якщо глядачі добре їх знають і охоче підспівують.

Так всі люди знають ці пісні, вони ж були популярними. Питання в тому, що я б не співав зараз російською мовою, тому що це мова агресора. Причому мова, яку він агресивно насаджує на окупованих територіях, просто ґвалтуючи українських дітей і не тільки дітей. Кожен день ми читаємо про [тюремні] строки, які "паяють" звичайним українкам і українцям (які колись любили Андрія Данилка і його творчість), за те, що вони просто продовжують бути українцями Ігор Кондратюк

Продюсер також навів приклад Наталки Могилевської, яка переклала свої хіти українською та успішно виконує їх для публіки. На його думку, артисти можуть формувати нові звички слухачів, тому що саме артисти задають тренди та впливають на аудиторію. Тому в умовах війни вони мають враховувати суспільний контекст і відмовлятися від російськомовного репертуару, навіть якщо він був популярним у минулому.

Кондратюк з Наталкою Могилевською та покійним Скрябіним у проєкті "Шанс"

Я знаю ці пісні. У мене ще навіть не всі викинуті диски російських виконавців типу Кузьміна. Але це не означає, що я зараз включу диск Кузьміна на все своє село, бо у мене день народження. Треба бути трошки адекватним і розуміти, що на жаль для тих, хто хоче виконувати свої популярні російськомовні хіти, часи неприйнятні. Це є великим подразником, який може бути летальним. Народ настільки зараз має напружені нерви, що навіщо з цим гратись? Ігор Кондратюк

Ще як приклад ведучий навів Андрія Хливнюка, фронтмена гурту "Бумбокс". За словами Кондратюка, попри наявність російськомовних хітів у минулому, артист свідомо відмовився від їх виконання під час війни. До речі, музикант з перших днів війни був на фронті.

Андрій Хливнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski

Я думаю, що треба бути адекватним, і співаки виховують людей, а не навпаки. У нас немає жодного співака, який би був вихований глядачем. Тому що глядачі не знають, чого вони хочуть, поки вони не почують. Поки Андрій Данилко не виступить у травесті-образі Вєрки, ніхто ж не знав, що це може бути класно. Артист виховує, а не навпаки Ігор Кондратюк

