Усе через здоров'я. Кондратюк зізнався, чому пішов з "Караоке"

Головним викликом для шоу залишаються повітряні тривоги

Відомий український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк пояснив, чому відмовився знову стати ведучим культового шоу "Караоке на Майдані" після його повернення на телебачення. За його словами, головна причина — стан здоров’я та бажання дати формату нове життя без нього.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу".

За його словами, попри те що він і далі виступає з "Караоке на Майдані" на приватних івентах і навіть мав великий літній тур, повертатися до регулярних телезйомок він не захотів. Кондратюк каже, що прагнув довести насамперед собі, що проєкт здатен існувати самостійно, без прив’язки до його особистості як ведучого.

Я сам не захотів. Мені трошечки вже є років: 65-й рік пішов. Я досі співаю "Караоке на Майдані" на різних івентах. Мій минулорічний літній тур був досить великим. Я міг би, очевидно, вести "Караоке на Майдані", але вирішив, що треба спробувати довести в першу чергу собі, що цей формат можливий і буде популярною телепередачею без мене Ігор Кондратюк

Одним із ключових факторів стало здоров’я. Продюсер зазначив, що багаторічні виступи просто неба, особливо в холодну пору року, позначилися на його самопочутті — у чоловіка трохи розвинулася астма. Водночас сам формат шоу передбачає високу фізичну активність і постійну взаємодію з великою кількістю людей, тому він має виглядати більш динамічно з молодим ведучим. Саме тому команда вирішила оновити обличчя проєкту.

Нагадаємо, що новим ведучим після кастингу обрали українського артиста ХАС. Телеведучий зазначив, що знайомий із ним давно по різних талант-шоу і вважає, що той має всі шанси впоратися з роллю.

Я з ним давно перетинався на різних талант-шоу України. Мені здається, у нього все вийде. Я дуже хочу на це сподіватися. Це мій такий виклик глядачам. Давайте розуміти, що "Караоке на Майдані" — це формат, який не є суто авторським форматом Ігоря Кондратюка Ігор Кондратюк

Ігор Кондратюк і ХАС (Хассан Назар-Хайдар Алієвич)

Ігор Кондратюк не відходить від проєкту повністю: він залишився креативним продюсером і правовласником формату та контролюватиме, як саме шоу реалізується на телебаченні. Також, за його словами, серйозним викликом для зйомок залишаються умови воєнного часу. Зокрема, йдеться про повітряні тривоги, які можуть зірвати графік записів і змушують команду оперативно реагувати та працювати з аудиторією в складних обставинах.

Сподіваюсь, прорвемося. Публіці скажемо: ідіть в укриття в метро, а коли закінчиться тривога — приходьте знову. Сподіваюсь, будуть приходити Ігор Кондратюк

Раніше "Телеграф" повідомляв, як українці оцінили новий логотип "Караоке на Майдані".