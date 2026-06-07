"Шо це за мумії?": нове фото Кіркорова і Баскова українці підняли на сміх

Маріонеткам Путіна напророкували "премію Кобзона"

Російські артисти, які до повномасштабної війни активно зізнавалися в коханні українцям, знову опинилися в центрі уваги. Цього разу їх висміяли в мережі через нове спільне фото. Микола Басков, на якого в Україні чекає в'язниця за заклики до геноциду та підтримку "СВО", разом із путіністом Філіпом Кіркоровим став об'єктом жорсткого тролінгу в популярній соцмережі Threads.

Користувач Alex Kuz'menko опублікував скриншот зі сторінки Баскова в Інстаграмі. На знімку путініст похизувався кадром із Кіркоровим і підписав його: "До премії готові". Ймовірно, йшлося про чергову російську музичну премію "Муз-ТВ".

Автор публікації з іронією пожартував над росіянами. Мовляв, цей дует уже "готовий до премії Кобзона", маючи на увазі співака Йосипа Кобзона, відомого своєю підтримкою кремлівського режиму, який помер у 2018 році.

Окрему хвилю реакцій викликали коментарі про зовнішність артистів. Користувачі зазначили, що путіністів уже важко впізнати через надмірне захоплення пластичними операціями та фільтрами. Серед найпопулярніших коментарів у мережі:

"Вони схожі на оті стрьомні воскові фігури в польському музеї"

"Шо це за мумії?"

"Що в них замість облич? 😅"

Лиш у травні 2026 року журналіст Дмитро Гордон висміяв Кіркорова, показавши їх спільне фото з Києва. Колись путініст був частим гостем в Україні.