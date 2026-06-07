"Что это за мумии?": новое фото Киркорова и Баскова украинцы подняли на смех

Марионеткам Путина предрекли "премию Кобзона"

Российские артисты, которые до полномасштабной войны активно признавались в любви украинцам, снова оказались в центре внимания. На этот раз их высмеяли в сети из-за нового совместного фото. Николай Басков, которого в Украине ждет тюрьма за призывы к геноциду и поддержку "СВО", вместе с путинистом Филиппом Киркоровым стал объектом жесткого троллинга в популярной соцсети Threads.

Пользователь Alex Kuz’menko опубликовал скриншот со страницы Баскова в Инстаграме. На снимке путинист похвастался кадром с Киркоровым и подписал его: "К премии готовы". Вероятно, речь шла об очередной российской музыкальной премии "Муз-ТВ".

Автор публикации с иронией пошутил над россиянами. Мол, этот дуэт уже "готов к премии Кобзона", имея в виду певца Иосифа Кобзона, известного своей поддержкой кремлевского режима, который умер в 2018 году.

Отдельную волну реакций вызвали комментарии о внешности артистов. Пользователи отметили, что путинистов уже трудно узнать из-за чрезмерного увлечения пластическими операциями и фильтрами. Среди самых популярных комментариев в сети:

"Они похожи на стремные восковые фигуры в польском музее"

"Что это за мумии?"

"Что у них вместо лиц? 😅"

Только в мае 2026 года журналист Дмитрий Гордон высмеял Киркорова, показав их общее фото из Киева. Когда-то путинист был частым гостем в Украине.