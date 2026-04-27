Все из-за здоровья. Кондратюк признался, почему ушел из "Караоке"

Главным вызовом для шоу остаются воздушные тревоги

Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк объяснил, почему отказался снова стать ведущим культового шоу "Караоке на Майдане" после его возвращения на телевидение. По его словам, главная причина – состояние здоровья и желание дать формату новую жизнь без него.

По его словам, несмотря на то, что он и дальше выступает с "Караоке на Майдане" на частных ивентах и даже имел большой летний тур, возвращаться к регулярным телесъемкам он не захотел. Кондратюк говорит, что стремился доказать, что проект способен существовать самостоятельно, без привязки к его личности как ведущего.

Я сам не захотел. Мне немного уже есть лет: 65-й год пошел. Я до сих пор пою "Караоке на Майдане" на разных ивентах. Мой прошлогодний летний тур был довольно большим. Я мог бы, очевидно, вести "Караоке на Майдане", но решил, что надо попытаться доказать в первую очередь себе, что этот формат возможен и будет популярной телепередачей без меня Игорь Кондратюк

Одним из ключевых факторов стало здоровье. Продюсер отметил, что многолетние выступления под открытым небом, особенно в холодное время года, сказались на его самочувствии — у мужчины немного развилась астма. В то же время, сам формат шоу предполагает высокую физическую активность и постоянное взаимодействие с большим количеством людей, поэтому он должен выглядеть более динамично с молодым ведущим. Именно поэтому команда решила обновить лицо проекта.

Напомним, что новым ведущим после кастинга выбрали украинского артиста ХАС. Телеведущий отметил, что знаком с ним давно по разным талант-шоу и считает, что у него есть все шансы справиться с ролью.

Я с ним давно пересекался на разных талант-шоу Украины. Мне кажется, у него все получится. Я очень хочу на это надеяться. Это мой подобный вызов зрителям. Давайте понимать, что "Караоке на Майдане" — это формат, который не является сугубо авторским форматом Игоря Кондратюка Игорь Кондратюк

Игорь Кондратюк и ХАС (Хассан Назар-Хайдар Алиевич)

Игорь Кондратюк не отходит полностью от проекта: он остался креативным продюсером и правообладателем формата и будет контролировать, как именно шоу реализуется на телевидении. По его словам, серьезным вызовом для съемок остаются условия военного времени. В частности, речь идет о воздушных тревогах, которые могут сорвать график записей и заставляют команду оперативно реагировать и работать с аудиторией в сложных обстоятельствах.

Надеюсь, прорвемся. Публике скажем: идите в укрытие в метро, а когда закончится тревога – приходите снова. Надеюсь, будут приходить Игорь Кондратюк

