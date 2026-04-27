Кондратюк объяснил, почему Сердючка должна прекратить петь на русском

Популярность старых хитов не оправдывает их исполнение на языке страны-агрессора

Украинский продюсер Игорь Кондратюк резко высказался по поводу выступлений Андрея Данилко (Верки Сердючки) на русском языке и объяснил, почему, по его мнению, артистам стоит отказаться от такого репертуара во время войны.

Кондратюк убежден: украинские артисты должны осознавать ответственность перед аудиторией и не исполнять песни на языке страны-агрессора. По его словам, популярность старых русскоязычных хитов не является оправданием для их исполнения сегодня, даже если зрители хорошо их знают и охотно подпевают.

Так все люди знают эти песни, они были популярными. Вопрос в том, что я бы не пел сейчас на русском языке, потому что это язык агрессора. Причем язык, которую он агрессивно насаждает на оккупированных территориях, просто насилуя украинских детей и не только детей. Каждый день мы читаем о [тюремных] сроках, которые "паяют" обычным украинкам и украинцам (которые когда-то любили Андрея Данилко и его творчество), за то, что они просто продолжают быть украинцами Игорь Кондратюк

Продюсер также привел пример Наталки Могилевской, которая перевела свои хиты на украинский язык и успешно исполняет их для публики. По его мнению, артисты могут формировать новые привычки слушателей, потому что именно артисты задают тренды и влияют на аудиторию. Поэтому в условиях войны они должны учитывать общественный контекст и отказываться от русскоговорящего репертуара, даже если он был популярен в прошлом.

Я знаю эти песни. У меня еще даже не все выброшенные диски русских исполнителей типа Кузьмина. Но это не значит, что я сейчас включу диск Кузьмина на все свое село, потому что у меня день рождения. Надо быть немного адекватным и понимать, что, к сожалению, для тех, кто хочет исполнять свои популярные русскоязычные хиты, времена неприемлемы. Это большой раздражитель, который может быть летальным. Народ настолько сейчас имеет напряженные нервы, что зачем с этим играть? Игорь Кондратюк

Еще в качестве примера ведущий привел Андрея Хливнюка, фронтмена группы "Бумбокс". По словам Кондратюка, несмотря на наличие русскоязычных хитов в прошлом, артист сознательно отказался от их исполнения во время войны. Кстати, музыкант с первых дней войны был на фронте.

Я думаю, что нужно быть адекватным, и певцы воспитывают людей, а не наоборот. У нас нет ни одного певца, который был бы воспитан зрителем. Потому что зрители не знают, чего они хотят, пока они не услышат. Пока Андрей Данилко не выступит в травести-образе Верки, никто не знал, что это может быть классно. Артист воспитывает, а не наоборот Игорь Кондратюк

