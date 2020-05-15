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Фільм “Ціна правди” потрапив у ТОП найкращих фільмів року за версією The Guardian
Фільм “Ціна правди” потрапив у ТОП найкращих фільмів року за версією The Guardian

Фільм “Ціна правди” потрапив у ТОП найкращих фільмів року за версією The Guardian

Фільм “Ціна правди” потрапив у ТОП найкращих фільмів року за версією The Guardian
14:36 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини культури:Британське видання The Guardian включило стрічку «Ціна правди» (Mr Jones) Аґнєшки Голланд про Голодомор в Україні до списку кращих фільмів року.

Про це повідомляється на сайті газети.

«У Аґнєшки Голланд є реальна історія, яку вона розповідає - історія, про яку мало говорять, - і один, переконливий і приємний персонаж, який її розповідає. Це сильний фільм», - зазначає видання.

Фільм «Ціна правди» розповідає історію британського журналіста Ґарета Джонса, який у 1933 році вирушив до Радянського Союзу та на власні очі побачив злочини сталінського режиму та Голодомор в Україні.

У 1933 році вельський репортер Ґарет Джонс шукає свою наступну велику історію. Останні новини приводять його до Москви, де він знайомиться з журналісткою Адою Брукс. Ада відкриває йому очі на «радянську утопію», яка не має нічого спільного з реальністю. І Ґарет, попри погрози, розпочинає розслідування. Переховуючись від спецслужб СРСР, крок за кроком він розкриває правду про трагедію українського народу: Голодомор, жорстку цензуру, змову та масові репресії. Саме його викриття згодом стануть підґрунтям для роману «Колгосп тварин» Джорджа Орвелла.

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Фільм є спільним виробництвом України, Польщі та Великої Британії.

У листопаді 2019 року Президент України Володимир Зеленський відзначив орденом княгині Ольги III ступеня режисера фільму “Ціна правди” Аґнєшку Голланд “за вагомий внесок у вшанування пам’яті жертв геноциду Українського народу — Голодомору 1932-1933 років в Україні, подвижницьку діяльність, спрямовану на висвітлення правди про Голодомор.

Загалом у рейтинг увійшли 30 стрічок. Серед них - фільм-тріумфатор цьогорічного “Оскару”, південнокорейська картина “Паразити” та картина-володарка “Золотого глобусу”, драма британського режисера Сема Мендеса “1917”.

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Рейтинг, Фильм, Топ, The Guardian, Ціна правди.
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