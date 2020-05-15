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П'ятниця, 15.05.2020
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ОМКФ покаже 10 своїх кінохітів у спільному спецпроєкті з Takflix

ОМКФ покаже 10 своїх кінохітів у спільному спецпроєкті з Takflix
18:21 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини культури:Глядачі зможуть купити єдиний абонемент на усі стрічки проєкту OIFF Flashback за 375 грн або ж обрати одиничний перегляд вибраного фільму за 60 грн.

ОМКФ та онлайн-платформа Takflix.com запускають спільний спецпроєкт OIFF Flashback. У межах онлайн-проєкту українські інтернет-глядачі зможуть переглянути фільми, які в різні часи перемагали та брали участь у Міжнародній конкурсній програмі ОМКФ. Про це повідомляє пресслужба кінофестивалю.

«Проєкт стартує 15 травня і триватиме три місяці, до 15 серпня. На кіноманів чекають 10 фільмів-переможців та учасників міжнародної конкурсної програми Одеського міжнародного кінофестивалю. Усі вони будуть доступні на платформі проєкту OIFF Flashback за посиланням", - йдеться у повідомленні.

У програмі OIFF Flashback представлені фільми: «Кришталь» (реж. Дар'я Жук), Ґран-Прі 9-го ОМКФ; «А потім ми танцювали» (реж. Леван Акін), Ґран-Прі 10-го ОМКФ, нагорода за «Найкращий фільм» міжнародної конкурсної програми та за «Найкращу акторську роботу» (Леван Ґелбахіані); «Монос» (реж. Алехандро Ландес), «Найкраща режисура» 10-го ОМКФ; «Тут був Саша» (реж. Ернестас Янкаускас), Міжнародний конкурс 10-го ОМКФ; «Чоловік, який купив Місяць» (реж. Паоло Дзукка), Міжнародний конкурс 10-го ОМКФ; «Сиротинець» (реж. Шахрбану Садат), Міжнародний конкурс 10-го ОМКФ; «Бо ми мужики» (реж. Петтер Соммер, Ю Вемуд Свендсен), «Найкращий фільм» конкурсу європейських документальних фільмів 10-го ОМКФ; «Жаль» (реж. Бабіс Макрідіс), «Найкращий фільм» ОМКФ; «Палає, палає, палає» (реж. Чанія Баттон), Ґран-Прі 7-го ОМКФ.

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«Ми покажемо стрічки, які були в міжнародному конкурсі ОМКФ в останні роки. Тому, якщо ви скучили за Одеським міжнародним кінофестивалем, маєте нагоду потрапити на його онлайн-версію вже зараз. Враховуючи, яку селекцію вони проходили свого часу, та фідбек глядачів, які не встигли подивитися деякі з фільмів, а згодом не могли ніде їх знайти, проєкт саме зараз на часі», - зазначає генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич.

За словами співзасновниці Takflix.com Надії Парфан, проєктом OIFF Flashback платформа відкриває нову сторінку своєї діяльності і знайомить українську інтернет-аудиторію з яскравим авторським кіно з усього світу. «В умовах карантину ми розширюємо межі фізичного простору і подорожуємо з глядачами трьома континентами та десятьма країнами світу. У добірку Flashback потрапили фестивальні хіти з Колумбії, Афганістану, Грузії, Великої Британії, Норвегії, Іспанії, Італії, Литви, Білорусі та Греції», - коментує вона.

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Кино, ОМКФ, Спецпроект, Takflix.
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