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Netflix відновить роботу над "Відьмаком" після затяжної перерви

Netflix відновить роботу над "Відьмаком" після затяжної перерви
12:00 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:Прем'єра другого сезону "Відьмака" запланована на 2021 рік.

Популярний стримінговий сервіс Netflix повернеться до знімального процесу над другим сезоном "Відьмака" (Witcher) вже у липні 2020 року. Зйомки були призупинені ще з початку карантину у березні-місяці, але у команді серіалу вже готуються до роботи.

Весь Голлівуд стояв на паузі, оскільки пандемія коронавірусу поставила під загрозу усіх людей у Китаї, США, Європі та інших країнах світу. Наймасштабніші кінороботи припинили своє виробництво на невизначений термін і лише зараз вводять нові "карантинні правила", щоб повернутись на знімальний майданчик, повідомляє 24 канал.

Тому фанати популярного серіалу "Відьмак" (2019) точно зрадіють новині, що зйомки серіалустартують вже у липні. Вони проходитимуть за спеціальними правилами безпеки, розробленим британським урядом для боротьби з розповсюдженням інфекції. Про це повідомили у виданні The Independent.

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Варто нагадати, що перший сезон "Відьмак" з Генрі Кавіллом в головній ролі вийшов на екрани Netflix 20 грудня 2019 року. У першому сезоні було 8 епізодів. Загалом роботу кінофанати оцінили схвально, хоча знайшли чимало неточностей у порівнянні з книгою Анджея Сапковського, за якою знято серіал.

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Голливуд, Кино, Сериал, Відьмак, Перерва.
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