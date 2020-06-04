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Серіал "Чорнобиль" отримав 14 номінацій на телепремію BAFTA

Серіал "Чорнобиль" отримав 14 номінацій на телепремію BAFTA
12:21 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини культури:Британська академія кіно і телевізійних мистецтв оголосила номінантів щорічної премії BAFTA у телебаченні (BAFTA TV Awards та BAFTA TV craft Awards).

Як повідомляється на сайті премії, абсолютним лідером за кількістю номінацій став серіал «Чорнобиль».

Серіал спільного виробництва американського кабельного каналу HBO та британського Sky Atlantic отримав найбільшу кількістю номінацій на премію BAFTA 2020 у телебаченні, потрапивши до шорт-листа у 14 категоріях.

«Чорнобиль» номінували, зокрема, в таких основних категоріях, як: краща чоловіча роль (Джаред Гарріс), краща чоловіча роль другого плану (Стеллан Скарсгард), кращий мінісеріал, кращий дизайн костюмів, кращий оригінальний саундтрек.

У серіалу «Корона» від Netflix – 7 номінації, серед яких такі основні категорії, як кращий драматичний серіал, краща чоловіча роль другого плану (Джош О'конор) та жіноча другого плану (Хелена Бонем Картер).

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Церемонії нагородження BAFTA TV Awards та BAFTA TV craft Awards мали пройти навесні цього року, однак через пандемію коронавірусу були відкладені. Планується, що вони відбудуться 17 і 31 липня.

Як повідомлялося, премія BAFTA у телебаченні — щорічна нагорода, яка вручається Британською академією телебачення та кіномистецтва з 1955 року за визначні заслуги в галузі телебачення. Премія є аналогом американської нагороди Еммі.

«Чорнобиль» (Chernobyl) — п'ятисерійний британсько-американський мінісеріал, створений і написаний Крейгом Мезіном та зрежисований Юганом Ренком.

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Прем'єра історичної драми спільного виробництва американського кабельного каналу HBO та британського Sky Atlantic відбулася 6 травня 2019 року.

Події сюжету розгортаються після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції, однієї із найбільших техногенних катастроф в історії.

“Чорнобиль” отримав “Золотий глобус” у номінації "Найкращий мінісеріал або телефільм".

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Сериал, BAFTA, Телепремия, Серіал Чорнобиль.
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