Дизайнер Андре Тан дав поради, щодо одягу з зайвими кілограмами

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В час карантину не одна знаменита красуня поскаржилась на зайві кілограми. Тому дизайнер Андре Тан вирішив дати поради своїм прихильницям, як влітку виглядати струнко і неперевершено. Лайфхаками з підбору вбрання модельєр поділився на інстаграм-сторінці, за якою стежать понад 200 тисяч модниць.

Андре Тан зазначив, що у перші дні червня погода стала справді літньою, тому можна підібрати яскраві образи, які підкреслять переваги фігури. Як цього можна досягнути –достатньо дотримуватись 5 простих лайфхаків. Відмовтесь від екстремального oversize та приталеного одягу. Ідеальним вибором стануть шорти-бермуди і літній топ вільного крою.

Андре Тан радить робити невеликий акцент на талії та утриматись від зайвого декору на вбранні.