Дизайнер Андре Тан дав поради, щодо одягу з зайвими кілограмами

В час карантину не одна знаменита красуня поскаржилась на зайві кілограми. Тому дизайнер Андре Тан вирішив дати поради своїм прихильницям, як влітку виглядати струнко і неперевершено. Лайфхаками з підбору вбрання модельєр поділився на інстаграм-сторінці, за якою стежать понад 200 тисяч модниць.
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Лето все-таки наступает, а значит, нам придется уместиться в любимых летних шортах Если же этого пока не удалось сделать - не проблема! Я подготовил для вас лайфхаки, которые помогут скрыть пару лишних килограммов за одеждой ⠀ Нет экстремальному оверсайз и одежде «футляр». Да - шортам бермудам и немного свободному топу ⠀ Нет пестрым цветам Также следует воздержаться от белых джинсов, белых брюк и платьев. Да - спокойным, приглушённым оттенкам ⠀ Нет плиссировке Ну только в том случае, если вы НЕ хотите сделать акцент на бёдрах. Да - джинсам, юбкам и брюкам прямого кроя ⠀ Нет длинным футболкам, блузам и свитшотам Они создают дисбаланс образа, увеличивая объемы. Модели длиной чуть ниже талии - ваше всё ⠀ ❗️Накладные карманы на груди и пышные рукава способны сделать вас визуально крупнее. Воздержитесь от лишних декоративных элементов. Небольшой акцент на талии - то, что нужно! ⠀ Ну что признали свои стилистические ошибки ???
Андре Тан зазначив, що у перші дні червня погода стала справді літньою, тому можна підібрати яскраві образи, які підкреслять переваги фігури. Як цього можна досягнути –достатньо дотримуватись 5 простих лайфхаків. Відмовтесь від екстремального oversize та приталеного одягу. Ідеальним вибором стануть шорти-бермуди і літній топ вільного крою.
Андре Тан радить робити невеликий акцент на талії та утриматись від зайвого декору на вбранні.