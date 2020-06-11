Телекомпанія HBO випустить міні-серіал про життя на карантині

Телевізійна мережа HBO замовила виробництво міні-серіалу про життя під час пандемії коронавірусу. Про це повідомляє РБК із посиланням на прес-службу компанії.

Прем'єра серіалу очікується вже цього літа. Проект буде складатися із семи окремих короткометражних фільмів, знятих у Фінляндії.

За зйомку кожного епізоду відповідають фінські режисери, серед яких Анти-Юссі Анніла, Алексі Салменперя, Аллі Хаапасало, Мікко Купарінен, Міка Курвінен, Теему Ніккі і Марія Пійкке. При цьому кожному з них дозволили вільно обирати жанр майбутнього фільму. Основне завдання - розповісти про те, як нові правила й обмеження вплинули на життя людей.

Наприклад, Мікко Купарінен знімає сатиричну історію про сімейну пару, яка звинувачує пандемію коронавірусу в усьому поганому, що трапляється в житті.

"Сюжет був натхненний своїми розчаруваннями. Через низку обмежень знімати фільм було досить складно. Попри це, ми змогли зробити все те, що було заплановано в рамках запропонованого формату", - зазначив режисер.

В умовах пандемії знімальний процес довелося підлаштовувати під нові реалії і Еллі Хаапасало. Вона підготувала свій епізод у травні з командою з п'яти жінок. Зйомки тривали три доби і проходили в її власному будинку та порожній квартирі сусідів, які самоізолювалися на дачі. За словами режисера, у нових умовах їй довелося самостійно готувати їжу для знімальної групи. З іншого боку, завдяки зупинці кіновиробництва у Фінляндії зібрати й організувати колег виявилося значно простіше.

"Це перший оригінальний фінський продукт, який замовила наша телевізійна мережа. Такого раніше ніколи не було", - каже продюсер HBO Europe Ентоні Рут.

Прем'єра серіалу під назвою "Ізольований" має відбутися у Фінляндії вже цього літа на платформі HBO Nordic. До кінця року по підписці його зможуть побачити глядачі ще в 21-й країні світу.

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