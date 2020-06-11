Скачать
Четвер, 11.06.2020
В Україні затвердили ще один правоохоронний орган
В Україні затвердили ще один правоохоронний орган
Кількість безробітніх в Україні після карантину налічує 270 тисяч
Кількість безробітніх в Україні після карантину налічує 270 тисяч
Спортсмени Мессі і Роналду увійшли до списку найкращих 21-го століття
Спортсмени Мессі і Роналду увійшли до списку найкращих 21-го століття
Авіакомпанія Ryanair планує з 1 липня відновити регулярні авіарейси з України
Авіакомпанія Ryanair планує з 1 липня відновити регулярні авіарейси з України

Телекомпанія HBO випустить міні-серіал про життя на карантині

Телекомпанія HBO випустить міні-серіал про життя на карантині
18:12 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Pinterest
Телевізійна мережа HBO замовила виробництво міні-серіалу про життя під час пандемії коронавірусу. Про це повідомляє РБК із посиланням на прес-службу компанії.

Прем'єра серіалу очікується вже цього літа. Проект буде складатися із семи окремих короткометражних фільмів, знятих у Фінляндії. 

За зйомку кожного епізоду відповідають фінські режисери, серед яких Анти-Юссі Анніла, Алексі Салменперя, Аллі Хаапасало, Мікко Купарінен, Міка Курвінен, Теему Ніккі і Марія Пійкке. При цьому кожному з них дозволили вільно обирати жанр майбутнього фільму. Основне завдання - розповісти про те, як нові правила й обмеження вплинули на життя людей.

Наприклад, Мікко Купарінен знімає сатиричну історію про сімейну пару, яка звинувачує пандемію коронавірусу в усьому поганому, що трапляється в житті.

"Сюжет був натхненний своїми розчаруваннями. Через низку обмежень знімати фільм було досить складно. Попри це, ми змогли зробити все те, що було заплановано в рамках запропонованого формату", - зазначив режисер.

В умовах пандемії знімальний процес довелося підлаштовувати під нові реалії і Еллі Хаапасало. Вона підготувала свій епізод у травні з командою з п'яти жінок. Зйомки тривали три доби і проходили в її власному будинку та порожній квартирі сусідів, які самоізолювалися на дачі. За словами режисера, у нових умовах їй довелося самостійно готувати їжу для знімальної групи. З іншого боку, завдяки зупинці кіновиробництва у Фінляндії зібрати й організувати колег виявилося значно простіше.

"Це перший оригінальний фінський продукт, який замовила наша телевізійна мережа. Такого раніше ніколи не було", - каже продюсер HBO Europe Ентоні Рут.

У США на фоні протестів зняли з показу серіал із 30-річною історією

Прем'єра серіалу під назвою "Ізольований" має відбутися у Фінляндії вже цього літа на платформі HBO Nordic. До кінця року по підписці його зможуть побачити глядачі ще в 21-й країні світу.

Американський режисер і продюсер Зак Снайдер створить режисерську версію фільму "Ліга Справедливості" ексклюзивно для сервісу HBO Max.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

HBO, Мини-сериал, Телекомпания.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 5 правил відвідування салону краси після карантину
02 Солом'яні маски українки принесли їй перемогу в американському фестивалі
03 Відомо, коли країни світу відкриють кордони для українців
04 7 речей, які чоловіки найбільше хочуть в сексі
05 Ростуть ціни на алкоголь і тютюн
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
США надасть оборонну допомогу Україні у $250 мільйонів
США надасть оборонну допомогу Україні у $250 мільйонів
ОАЕ згодом відкриє кордони для туристів
ОАЕ згодом відкриє кордони для туристів
Поради експертів, щодо вдягання маски у спеку
Поради експертів, щодо вдягання маски у спеку
Телекомпанія HBO випустить міні-серіал про життя на карантині
Телекомпанія HBO випустить міні-серіал про життя на карантині
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся