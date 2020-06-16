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Уілл Сміт перевтілиться у раба в новій кінокартині

Уілл Сміт перевтілиться у раба в новій кінокартині
Оновлено 21:56 Сьогодні Телеграф УНИАН
Актор зіграє раба у фільмі "Емансипація", який засновано на реальних подіях.

Уілл Сміт зіграє головну роль у новому фільмі Антуана Фукуа під назвою "Емансипація", заснованому на реальних подіях.

Екшн-трилер розповість про раба-втікача на ім'я Пітер, який рятується від мисливців на болотах Луїзіани під час Громадянської війни і намагається дістатися до військ Армії Союзу, пише Variety.

Сценарій створено не тільки за загальними мотивами історії, але і за щоденниками самого Пітера. У реальності, коли справжній Пітер дістався до армії, місцеві медики сфотографували його спину - вона була понівечена ударами батога, яким його били колишні рабовласники. Зображення з'явилося у випуску Harper's Weekly і стало символом жорстокості стосовно чорношкірого населення.

Мілла Йовович з'явилася на новому кадрі з фільму "Мисливець на монстрів"

Виробництво повинно початися на початку 2021 року. Фільм буде представлено на Каннському кінофестивалі.

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Фильм, Уилл Смит, Эмансипация, Трилер.

Автор:

Телеграф
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