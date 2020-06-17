"Тепер буде легше": творці "Відьмака" припинять плутати глядачів

Шоураннер серіалу вирішила відмовитись від різних часових ліній.

У другому сезоні "Відьмака" приберуть різні часові лінії, які вводили в непорозуміння глядачів, які не читали серію книг Анджея Сапковського, що стали основою шоу.

Netflix довелося скласти наочний гайд по таймлайну першого сезону. Як розповіла шоураннер проекту Лорен Хисрич в інтерв'ю The Wrap, метою було показати кожного з героїв окремо, що було можливим лише з різними часовими лініями, передає 112.ua.

"Очевидно, це була одна з найбільш суперечливих речей в першому сезоні. Я не думала, що так буде. Метою було дізнатися про кожного з героїв окремо, що було можливо лише з різними часовими лініями. Тепер вони всі існують в одній часовій лінії. Це дозволить нам грати з часом трохи інакше. У нас будуть флешбеки, будуть стрибки вперед. У першому сезоні у нас були три тимчасові лінії, а коли ми робили стрибки вперед-назад, то їх було вже чотири, а то й шість. Це багато навіть для мене. Так що, думаю, глядачеві тепер буде легше", - пояснила Хисрич.

Також, шоураннер додала, що її улюблене нововведення нового сезону - це відьмаки з Каера Морхена, де виріс головний герой серіалу - Геральт.

"Коли я кажу про "Відьмака", я завжди розповідаю, як Геральт, Йенніфер і Цирі стали сім'єю. Для мене це головне. А коли ти говориш про сім'ю, то потрібно розуміти, звідки це все пішло. Іноді це мати, батько або інша кровна спорідненість. Для Геральта це братство відьмаків, його брати. Мені дуже хочеться побачити Весеміра, батьківську фігуру для Геральта і всіх відьмаків, яких він виростив", - зазначила Лорен.