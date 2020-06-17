Скачать
Середа, 17.06.2020
Будівництво доріг: Шмигаль поспілкувався з інвесторами
Будівництво доріг: Шмигаль поспілкувався з інвесторами
Шмигаль: Ніхто не збирається скасовувати ЗНО
Шмигаль: Ніхто не збирається скасовувати ЗНО
Україна буде боротися з Росією за місце на Євро-2022
Україна буде боротися з Росією за місце на Євро-2022
Офіційно: "Оскар-2021" отримав нову дату
Офіційно: "Оскар-2021" отримав нову дату

"Тепер буде легше": творці "Відьмака" припинять плутати глядачів

"Тепер буде легше": творці "Відьмака" припинять плутати глядачів
Оновлено 02:26 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Шоураннер серіалу вирішила відмовитись від різних часових ліній.

У другому сезоні "Відьмака" приберуть різні часові лінії, які вводили в непорозуміння глядачів, які не читали серію книг Анджея Сапковського, що стали основою шоу.

Netflix довелося скласти наочний гайд по таймлайну першого сезону. Як розповіла шоураннер проекту Лорен Хисрич в інтерв'ю The Wrap, метою було показати кожного з героїв окремо, що було можливим лише з різними часовими лініями, передає 112.ua.

"Очевидно, це була одна з найбільш суперечливих речей в першому сезоні. Я не думала, що так буде. Метою було дізнатися про кожного з героїв окремо, що було можливо лише з різними часовими лініями. Тепер вони всі існують в одній часовій лінії. Це дозволить нам грати з часом трохи інакше. У нас будуть флешбеки, будуть стрибки вперед. У першому сезоні у нас були три тимчасові лінії, а коли ми робили стрибки вперед-назад, то їх було вже чотири, а то й шість. Це багато навіть для мене. Так що, думаю, глядачеві тепер буде легше", - пояснила Хисрич.

Netflix відновить роботу над "Відьмаком" після затяжної перерви

Також, шоураннер додала, що її улюблене нововведення нового сезону - це відьмаки з Каера Морхена, де виріс головний герой серіалу - Геральт.

"Коли я кажу про "Відьмака", я завжди розповідаю, як Геральт, Йенніфер і Цирі стали сім'єю. Для мене це головне. А коли ти говориш про сім'ю, то потрібно розуміти, звідки це все пішло. Іноді це мати, батько або інша кровна спорідненість. Для Геральта це братство відьмаків, його брати. Мені дуже хочеться побачити Весеміра, батьківську фігуру для Геральта і всіх відьмаків, яких він виростив", - зазначила Лорен.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Сериал, Netflix, Відьмак.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Лінія": Марія Бурмака відсвяткувала ювілей оригінальним способом (Відео)
02 Україна буде боротися з Росією за місце на Євро-2022
03 Офіційно: "Оскар-2021" отримав нову дату
04 В Україні активно борються с безробіттям
05 Уілл Сміт перевтілиться у раба в новій кінокартині
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;У мене є досвід&quot;: Добкін хоче балотуватися у мери столиці
Добкін хоче балотуватися у мери столиці
В Україні активно борються с безробіттям
В Україні активно борються с безробіттям
У одного із працівників РНБО виявили COVID-19
У одного із працівників РНБО виявили COVID-19
&quot;Божевільний тиждень&quot;: Нікіта Добринін і Даша Квіткова встановили власний рекорд
Нікіта Добринін і Даша Квіткова встановили власний рекорд
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся