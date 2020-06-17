Опубліковано перший кадр серіалу HBO про Трампа, де його зіграє актор Брендон Глісон

Серіал вийде на екрани в кінці листопада 2020 року.

У мережі з'явилися перший кадр серіалу "Правило Комі", в якому зірка "Гаррі Поттера" Брендон Глісон грає Дональда Трампа.

Showtime призначив дату прем'єри на кінець листопада, пише tvline.

В основу сценарію шоу ляжуть мемуари колишнього глави ФБР Джеймса Комі «Вища лояльність: правда, брехня та лідерство». Екс-глава ФБР був звільнений зі своєї посади особисто Трампом у травні 2017 року, а через рік випустив книгу, в якій описує роботу у відомстві, починаючи з "поштового скандалу" Хілларі Клінтон і закінчуючи дослідженням складних відносин Трампа з Росією.

Автор порівнює президента Штатів з главою мафії, критикує його за брехню і сміється з надмірної ексцентричності глави США.