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Опубліковано перший кадр серіалу HBO про Трампа, де його зіграє актор Брендон Глісон
Опубліковано перший кадр серіалу HBO про Трампа, де його зіграє актор Брендон Глісон

Опубліковано перший кадр серіалу HBO про Трампа, де його зіграє актор Брендон Глісон

Опубліковано перший кадр серіалу HBO про Трампа, де його зіграє актор Брендон Глісон
11:42 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Серіал вийде на екрани в кінці листопада 2020 року.

У мережі з'явилися перший кадр серіалу "Правило Комі", в якому зірка "Гаррі Поттера" Брендон Глісон грає Дональда Трампа.

Showtime призначив дату прем'єри на кінець листопада, пише tvline.

В основу сценарію шоу ляжуть мемуари колишнього глави ФБР Джеймса Комі «Вища лояльність: правда, брехня та лідерство». Екс-глава ФБР був звільнений зі своєї посади особисто Трампом у травні 2017 року, а через рік випустив книгу, в якій описує роботу у відомстві, починаючи з "поштового скандалу" Хілларі Клінтон і закінчуючи дослідженням складних відносин Трампа з Росією.

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Автор порівнює президента Штатів з главою мафії, критикує його за брехню і сміється з надмірної ексцентричності глави США.

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Все по темі:

HBO, Трамп, Брендон Глісон, Перші Кадри, Правило Комі.

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Телеграф
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