Відома дата прем'єри фінального сезону серіалу "Дощ" від Netflix (Відео)

Фільм вийде на екрани 6 серпня цього року.

Третій сезон серіалу "Дощ" вийде на екрани вже 6 серпня цього року. Варто відзначити, що цей сезон стане останнім.

Сервіс опублікував відео з акторами, які зіграють у шести серіях серіалу. У стрічці знялися Альба Аугуст, Лукас Теннесен, Міккель Бое Фельсгор, Лукас Леккен і Джессіка Динне.

Картина розповість про апокаліпсис. У світі з'явиться страшний вірус, через який дощ стане небезпечним для життя людини. Ті, хто зможуть вижити, будуть ховатися від нього. За сюжетом на початку серіалу чоловік залишає доньку та сина в бункері. Через роки сестра і брат виходять назовні і вирушають на пошуки батька.