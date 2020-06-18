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Відома дата прем'єри фінального сезону серіалу "Дощ" від Netflix (Відео)

Відома дата прем'єри фінального сезону серіалу "Дощ" від Netflix (Відео)
11:17 Сьогодні Телеграф УНИАН unsplash.com
Фільм вийде на екрани 6 серпня цього року.

Третій сезон серіалу "Дощ" вийде на екрани вже 6 серпня цього року. Варто відзначити, що цей сезон стане останнім.

Сервіс опублікував відео з акторами, які зіграють у шести серіях серіалу. У стрічці знялися Альба Аугуст, Лукас Теннесен, Міккель Бое Фельсгор, Лукас Леккен і Джессіка Динне.

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Картина розповість про апокаліпсис. У світі з'явиться страшний вірус, через який дощ стане небезпечним для життя людини. Ті, хто зможуть вижити, будуть ховатися від нього. За сюжетом на початку серіалу чоловік залишає доньку та сина в бункері. Через роки сестра і брат виходять назовні і вирушають на пошуки батька.

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Фильм, Netflix, Дощ.

Автор:

Телеграф
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