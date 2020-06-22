Джонні Депп озвучить головного персонажа в анімаційному серіалі

Депп віддасть свій голос персонажу Джонні Паффу, пише Variety.
Виробництвом мультфільму буде займатися італійська компанія Iervolino Entertainment та її дві студії в Римі та Сербії.
Puffins - майбутній анімаційний серіал, що складатиметься з 250 п'ятихвилинних епізодів. Він розповість про пригоди групи милих птахів, які є слугами хитрого моржа Отто.
Як говориться в заяві Iervolino Entertainment, мультсеріал буде переплетений з «такими темами, як гендерна та расова рівність і захист навколишнього середовища».