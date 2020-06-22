Джонні Депп озвучить головного персонажа в анімаційному серіалі

Популярний актор Джонні Депп озвучить головного персонажа нового мультсеріалу Puffins.

Депп віддасть свій голос персонажу Джонні Паффу, пише Variety.

Виробництвом мультфільму буде займатися італійська компанія Iervolino Entertainment та її дві студії в Римі та Сербії.

Puffins - майбутній анімаційний серіал, що складатиметься з 250 п'ятихвилинних епізодів. Він розповість про пригоди групи милих птахів, які є слугами хитрого моржа Отто.

Як говориться в заяві Iervolino Entertainment, мультсеріал буде переплетений з «такими темами, як гендерна та расова рівність і захист навколишнього середовища».