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Вагітна модель Ромі Стрейд розсекретила стать майбутньої дитини

Вагітна модель Ромі Стрейд розсекретила стать майбутньої дитини
12:25 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter
"Ангел" Victoria's Secret, нідерландська модель Ромі Стрейд вагітна первістком. Зірка влаштувала невелике шоу для своїх друзів та розсекретила стать майбутньої дитини. Вони з чоловіком очікують на появу дівчинки.

Радісною новиною 24-річна знаменитість поділилася на особистій сторінці в інстаграмі. Ромі поширила в мережі фото та відео щасливого моменту. 

Ромі Стрейд стане мамою доньки

"Ангел" Victoria's Secret вирішила оригінальним способом повідомити друзям та прихильникам стать малюка. Разом із чоловіком Лауренсом ван Леейвеном вона влаштувала невеличке шоу на природі, під час якого випустили рожеву пару зі спеціального пристрою. Таким чином закохані повідомили, що зовсім скоро стануть батьками донечки.

Ми не можемо дочекатися зустрічі з нашою маленькою дівчинкою, – написала в публікації Ромі. 

 
 
 
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We can’t wait to meet our little girl

Допис, поширений Romee Strijd (@romeestrijd)

Після оголошення статі первістка, Ромі ніжно обійняла і поцілувала свого чоловіка. Пара була надзвичайно щасливою, адже вони довго чекали цього моменту.

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Що відомо про особисте життя та вагітність Ромі Стрейд?

Ромі Стрейд та Лауренс ван Леейвен одружилися у 2018 році після 8 років стосунків. Їхня історія кохання розпочалася ще в школі, тому вони давно мріяли про появу спільної дитини. Проте два роки тому лікарі діагностували в неї синдром полікістозних яєчників, який може бути причиною безпліддя. Тоді Стрейд скаржилася на відсутність менструацій впродовж семи років та болі в животі. Під час обстеження медики виявили на яєчниках моделі багато кіст і тоді попередили, що навряд чи вона колись стане мамою. 

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Роми Стрейд.

Автор:

Телеграф
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