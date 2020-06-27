Скачать
Субота, 27.06.2020
Україна та Вірменія обговорили перспективи розвитку двостороннього співробітництва
Україна та Вірменія обговорили перспективи розвитку двостороннього співробітництва
Пандемія COVID-19: кількість інфікованих наближається до 10 мільйонів
Пандемія COVID-19: кількість інфікованих наближається до 10 мільйонів
В перший день поновлення НБА відбудеться "Битва за Лос-Анджелес"
В перший день поновлення НБА відбудеться "Битва за Лос-Анджелес"
В Штатах загинув відомий репер Huey
В Штатах загинув відомий репер Huey

Джамала стала героїнею фільму від Netflix: деталі

Джамала стала героїнею фільму від Netflix: деталі
11:10 Сьогодні Телеграф 112.ua Фото: Instagram
Стримінгова платформа Netflix випустила новий художній фільм "Євробачення: Історія вогненної саги" (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga).

Це комедія, знята американським режисером Девідом Добкіним за сценарієм Ендрю Стіла і Уїлла Феррелла.

Головні ролі у комедії виконали голлівудські зірки Уїлл Феррелл, Рейчел Макадамс, Пірс Броснан, Ден Стівенс і Демі Ловато. В основі сюжету історія двох ісландських виконавців Ларса (Уілл Феррелл) і Сігріт (Рейчел Макадамс), яким випав шанс представити свою країну на пісенному конкурсі "Євробачення".

У картині також взяла участь Джамала, зігравши саму себе і виконавши сольну партію в одному з музичних номерів фільму.

Netflix опублікував нові кадри фільму про сестру Шерлока Холмса

Зйомки сцени за участю Джамали відбувалися в знаменитому замку Небуорт-хаус XV століття в англійському графстві Хартфордшир. Інтер'єри замку вже багато раз з'являлися на екрані, зокрема, тут знімалися епізоди таких картин як "Гаррі Поттер і Кубок Вогню" і "Король Говорить!".

"На зйомках мене вразило все, починаючи з дбайливого ставлення до зелених зон біля локації до кількості задіяних людей і професіоналізму знімальної групи. Коли я вперше зайшла в старовинний замок, де знімали мою сцену, мені здалося, що я потрапила в казку! Все виглядало приголомшливо. І актори, і масовка були настільки гарні, що неможливо було відвести очі. Пізніше я познайомилася з Віллом Ферреллом, Рейчелл Макадамс і красенем Деном Стівенсоном...Зніматися в цьому фільмі було величезним задоволенням", - поділилася враженнями Джамала.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Фильм, Netflix, Джамала.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Українці останнім часом легше переносять COVID-19
02 ВООЗ: у разі другої хвилі коронавірусу будуть мільйони жертв
03 В Україні можуть заборонити продаж нерухомості без участі ріелторів
04 Без Джека Горобця. Марго Роббі зніметься в нових Піратах Карибського моря
05 В Україну намагалися незаконно провезти одяг від Valentino, Chanel, Gucci
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Загострення COVID-19: у столиці знову можуть закрити метро
У столиці знову можуть закрити метро
Світовий банк вирішив надати Україні 350 млн доларів позики на відновлення економіки
Світовий банк вирішив надати Україні 350 млн доларів позики на відновлення економіки
В Україні за добу – майже тисяча нових випадків коронавірусу
В Україні за добу – майже тисяча нових випадків коронавірусу
Настя Каменських позувала в неоновому топі: яскраві фото
Настя Каменських позувала в неоновому топі: яскраві фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся