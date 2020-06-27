Джамала стала героїнею фільму від Netflix: деталі

Стримінгова платформа Netflix випустила новий художній фільм "Євробачення: Історія вогненної саги" (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga).

Це комедія, знята американським режисером Девідом Добкіним за сценарієм Ендрю Стіла і Уїлла Феррелла.

Головні ролі у комедії виконали голлівудські зірки Уїлл Феррелл, Рейчел Макадамс, Пірс Броснан, Ден Стівенс і Демі Ловато. В основі сюжету історія двох ісландських виконавців Ларса (Уілл Феррелл) і Сігріт (Рейчел Макадамс), яким випав шанс представити свою країну на пісенному конкурсі "Євробачення".

У картині також взяла участь Джамала, зігравши саму себе і виконавши сольну партію в одному з музичних номерів фільму.

Зйомки сцени за участю Джамали відбувалися в знаменитому замку Небуорт-хаус XV століття в англійському графстві Хартфордшир. Інтер'єри замку вже багато раз з'являлися на екрані, зокрема, тут знімалися епізоди таких картин як "Гаррі Поттер і Кубок Вогню" і "Король Говорить!".

"На зйомках мене вразило все, починаючи з дбайливого ставлення до зелених зон біля локації до кількості задіяних людей і професіоналізму знімальної групи. Коли я вперше зайшла в старовинний замок, де знімали мою сцену, мені здалося, що я потрапила в казку! Все виглядало приголомшливо. І актори, і масовка були настільки гарні, що неможливо було відвести очі. Пізніше я познайомилася з Віллом Ферреллом, Рейчелл Макадамс і красенем Деном Стівенсоном...Зніматися в цьому фільмі було величезним задоволенням", - поділилася враженнями Джамала.