Творці "Сімсонів" долучилися до боротьби проти расизму

Відтепер білі актори не зможуть озвучувати не білих героїв у "Сімпсонах".

Білі актори відтепер не зможуть озвучувати кольорових героїв мультсеріалу "Сімпсони".

Про це днями заявили продюсери шоу, пише The Guardian.

Поки деталі не уточнюють, але відомо, що рішення було ухвалено на тлі антирасистських протестів у США, спровокованими вбивством двома копами темношкірого американця Джорджа Флойда.

Співпрацю припинять, зокрема, з актором, який озвучував власника Kwik-E-Mart Апу та низку інших "не білих" героїв Хенком Азарією. Чоловік погодився відійти від ролей.

Водночас у заяві також не вказано, чи залишать творці у серіалі самих героїв.