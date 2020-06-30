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Вівторок, 30.06.2020
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"Володарю перснів" 20 років: автори приготував подарунок для фанатів

"Володарю перснів" 20 років: автори приготував подарунок для фанатів
12:40 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter
Знаменита кіносага "Володар перснів" у 2000-х роках підкорила мільйони фанатів. Через 20 років творці фентезійних фільмів вирішили випустити стрічки на дисках у розширенні 4К та у 2D-форматі.

Перший фільм під назвою "Володар кілець: Братство кільця" відбулася ще в далекому 2001 році. Відтоді на екрани вийшло ще 2 фільми з даної трилогії, а також трилогія фільмів "Хоббіт". Про це повідомляють в The Digital Fix.

На честь 20-річчя творці фільмів у 2021 році планують випустити усі 6 фільмів на дисках, у які увійдуть як режисерські версії фільмів, так і театральні. Тобто вони будуть тривалішими за хронометражем та будуть доповнені додатковими матеріалами зі знімальних майданчиків.

Що таке "режисерська версія фільму"?

Усі фільми мають стандартну театральну версію фільму, яка повинна вкластись у хронометраж фільму та зібрати повні зали відвідувачів. Але залежно від попиту фанатів, режисери можуть випускати режисерські версії – це ті, які відображають точку зору режисера. Вона може істотно відрізнятися від театральної версії: там може бути змінений порядок дій, додані персонажі, яких не було раніше, можуть показати мотивацію персонажів або зовсім їх змінити. Тому через зсув акцентів може бути зовсім інша історія у фільмі. Яскравих прикладом є серія фільмів "Володар кілець", де у всіх є режисерські або ж просто розширені версії стрічок, які доповнюють їх новими елементами. 

Відомо хто зіграє в продовженні саги "Володар Перснів"

Зазначимо, що всі 6 фільмів мають назви: "Володар перснів: Братство кільця", " Володар перснів: Дві вежі", " Володар перснів: Повернення короля", "Хоббіт: Несподівана подорож", "Хоббіт: Спустошення Смауг", "Хоббіт: Битва п'яти армій".

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Володар перснів.

Автор:

Телеграф
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