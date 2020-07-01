"Зроблено в Італії": Ліам Нісон переїздить до маленької глибинки в новому трейлері (Відео)

У мережі з'явився трейлер фільму "Зроблено в Італії", головну роль в якому зіграв британський актор Ліам Нісон.

Студія IFC Films презентувала трейлер фільму "Зроблено в Італії", головну роль в якому зіграв британський актор Ліам Нісон ("Список Шиндлера").

Режисером картини виступив актор Джеймс Д’Арсі, для якого цей фільм стане повнометражним дебютом. Він же написав сценарій комедії.

Дивіться трейлер нового фільму "Зроблено в Італії":

Фільм розповість історію батька і сина, які приїхали в італійську глибинку, щоб відновити і продати старий сімейний особняк.

Прем'єра картини запланована на серпень цього року.