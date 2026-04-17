"Живодери". Скандал із вдівцем загиблої блогерки Анни Жук сколихнув мережу (фото)

Тетяна Кармазіна
Анна Жук та Володимир Більовцов Новина оновлена 17 квітня 2026, 10:36
Анна Жук та Володимир Більовцов. Фото Колаж "Телеграфу"

Чоловік засвітився на полюванні з відомим блогером

Через два роки після трагічної загибелі відомої блогерки з Харкова Анни Жук, її чоловік Володимир Більовцов опинився в епіцентрі скандалу. Причиною став контент з убитою твариною, яка викликала хвилю гніву та звинувачення у живодерстві.

Нещодавно чоловік опублікував у своїх сторіз фото, яке спровокувало бурю обговорень. На знімку Володимир робить селфі, а на задньому плані стоїть скандально відомий блогер Денис Повєткін зі зброєю та тушкою мертвого зайця в руках.

Вдівець Анни Жук підписав публікацію так: "Норм повисіли, я думаю молодь нашого міста в захваті від зустрічі з тобою, так що приїжджай частіше! Тільки наступного разу я тобі дам балаклаву".

На першому плані – Володимир, далі – Денис Повєткін

Попри те, що Більовцов пізніше видалив сторіс, кадри встигли розлетітися мережею. Масла у вогонь підлила знайома Володимира, користувач під ніком msbekker. Вона виклала в Threads скріншот листування з ним, де прямо спитала, навіщо він це робить. Відповідь Більовцова була короткою: "Це ШІ" (штучний інтелект). Однак дівчина не повірила в це і жорстко висловилася у своєму блозі.

"Що відповідає Вова з приводу даного заходу. Клоуни просто!!! Живодери. Чому це має залишатися безкарним? Я дуже багато років підписана на блогера Повєткіна і була дуже розчарована цим вчинком. Вова Більовцов та Денис Повєткін учора у Лозовій, як я розумію, розважалися вбивством зайця", — написала жінка у другому повідомленні.

Реакція мережі

Підписники розділилися на два табори: одні виправдовують вчинок, інші звинувачують блогерів у жорстокості.

  • "Це нормально, заєць-русак відстрілюється кожного сезону охоти. Моральність в кожного своя", "А ви їсте м’ясо?"
  • "Зараз в лісах почався "сезон тиші", до того ж мільйони тварин загинули через війну. Невже в їхніх головах немає мізків?", "Люди, для яких вбивство тварин — це розвага, неадекватні та психічно хворі"

Нагадаємо, що у січні 2026 року суд виніс вирок Володимиру Більовцову у справі смертельної ДТП, яка сталася у січні 2025 року на трасі Київ — Харків. Тоді в аварії загинула блогерка Анна Жук. Водію призначили 5 років ув’язнення з випробувальним терміном 2 роки. Тоді ж 9-річний син блогерки, пасажир того ж автомобіля, отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Більовцов був чоловіком Анни. Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Володимира, який був молодшим від дружини на 14 років.

#Полювання #Заєць #Анна Жук #Володимир Більовцов #Денис Повєткін