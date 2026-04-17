"Живодеры". Скандал со вдовцом погибшей блогерши Анны Жук всколыхнул сеть (фото)

Мужчина засветился на охоте с известным блогером

Спустя два года после трагической гибели известной блогерши из Харькова Анны Жук, ее муж Владимир Белевцов оказался в эпицентре скандала. Причиной стал контент с убитым животным, который вызвал волну гнева и обвинения в живодерстве.

Недавно мужчина опубликовал в своих сторис фото, которое спровоцировало бурю обсуждений. На снимке Владимир делает селфи, а на заднем плане стоит скандально известный блогер Денис Поветкин с оружием и тушкой мертвого зайца в руках.

Вдовец Анны Жук подписал публикацию так: "Норм повисели, я думаю молодежь нашего города в восторге от встречи с тобой, так шо приезжай чаще! Только в следующий раз я тебе дам балаклаву".

На первом плане - Владимир, далее - Денис Поветкин

Несмотря на то, что Белевцов позже удалил сторис, кадры успели разлететься по сети. Масла в огонь подлила знакомая Владимира, пользовательница под ником msbekker. Она выложила в Threads скриншот переписки с ним, где прямо спросила, зачем он это делает. Ответ Белевцова был коротким: "Это ИИ" (искусственный интеллект). Однако девушка не поверила в это и жестко высказалась в своем блоге.

"Что отвечает Вова по поводу данного мероприятия. Клоуны просто!!! Живодеры. Почему это должно оставаться безнаказанным? Я очень много лет подписана на блогера Поветкина и была очень разочарована этим поступком. Вова Белевцов и Денис Поветкин вчера в Лозовой, как я понимаю, развлекались убийством зайца", — написала женщина во втором сообщении.

Реакция сети

Подписчики разделились на два лагеря: одни оправдывают поступок, другие обвиняют блогеров в жестокости.

"Это нормально, заяц-русак отстреливается каждый сезон охоты. Нравственность у каждого своя", "А вы мясо едите?"

"Сейчас в лесах начался "сезон тишины", к тому же миллионы животных погибли из-за войны. Неужели в их головах нет мозгов?", "Люди, для которых убийство животных — это развлечение, неадекватные и психически больные"

Напомним, что в январе 2026 года суд вынес приговор Владимиру Белевцову по делу смертельного ДТП, которое произошло в январе 2025 года на трассе Киев — Харьков. Тогда в аварии погибла блогерша Анна Жук. Водителю назначили 5 лет заключения с испытательным сроком 2 года. Тогда же 9-летний сын блогерши, пассажир того же автомобиля, получил тяжкие телесные повреждения.

Белевцов был мужем Анны, который был младше жены на 14 лет.