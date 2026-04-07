"Кілька років намагаємося завагітніти": відомий український блогер розкрив особисту драму

Блогеру порадили змінити спосіб життя

Скандальний український блогер Денис Повєткін відверто розповів про складний етап у своєму житті — медики діагностували йому проблеми з фертильністю. За словами чоловіка, вони з коханою Рітою вже тривалий час намагаються стати батьками, однак шлях виявився значно складнішим, ніж очікувалося.

Перші результати обстеження стали невтішними. Після базових аналізів лікарі озвучили діагноз — безпліддя. Втім, блогер не зупинився і вирішив перевіритися у кількох спеціалістів, аби отримати більш точну картину.

Зараз пара продовжує проходити додаткові обстеження та шукати варіанти лікування. Фахівці, до яких звернувся Повєткін, порадили почати з базових змін — переглянути харчування, відмовитися від алкоголю та нікотину, а також стабілізувати режим дня. Сам блогер зізнається, що ці кроки даються непросто, але він налаштований серйозно.

"Вот сегодня я опять пошел опять сдавать анализы… после этого я уже буду стараться нормировать даже питание, исключить алкоголь. Придется исключить, скорее всего, никотин, кальяны и так далее, что для меня очень печально, на самом-то деле. Но тем не менее, если надо — то, конечно, придется", — повідомив Повєткін

Окремо він підкреслив, що вирішив публічно говорити про проблему не випадково. Після перших відвертих зізнань отримав десятки повідомлень від підписників, які проходять через схожий досвід. За його словами, це показало:, що тема значно ширша, ніж здається, і про неї варто говорити відкрито.

Денис Повєткін з дружиною Ритою. Фото: інстаграм

