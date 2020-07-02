Культовий мультисеріал "Бівіс і Баттхед" отримає "друге дихання"

Американський режисер Майк Джадж займеться відродженням мультсеріалу "Бівіс і Батхед" .

Канал Comedy Central вирішив зайнятися перезапуском анімаційного серіалу "Бівіс і Баттхед".

Про це повідомляє Deadline.

Відмічається, що канал хоче випустити мінімум два нових сезони, а також два додаткові спецвипуски. Дехто навіть говорить про створення спін-офу.

Comedy Central підписали угоду з творцем оригінального серіалу Майком Джаджом. Він буде займатися написанням сценарію, продюсуванням анімаційного серіалу, а також озвучкою.

Дата виходу перезапуску поки невідома.

Мультсеріал "Бівіс і Баттхед" про пригоди двох відв'язних підлітків стартував на каналі MTV в 1993 році, проіснував 7 років та породив повнометражний фільм "Бівіс і Баттхед обробляють Америку".