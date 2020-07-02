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Kharkiv MeetDocs вперше проведе конкурс документальних фільмів

Kharkiv MeetDocs вперше проведе конкурс документальних фільмів
20:49 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Кінофестиваль Kharkiv MeetDocs, що відбудеться вже вчетверте, вперше проведе конкурс документальних фільмів. Про це повідомили у пресслужбі фестивалю.

"Кінофестиваль 2020 року пройде у змішаному онлайн- та офлайн-форматі. Онлайн-частина відбудеться з 26 до 29 жовтня за підтримки Українського культурного фонду. В її межах уперше за історію фестивалю буде проведено конкурс неігрових повнометражних фільмів, вироблених в Україні й у копродукції. Приймання заявок стартує сьогодні, 2 липня. Дедлайн - 15 вересня", - ідеться в повідомленні.

Як наголошує директорка Kharkiv MeetDocs Євгенія Крігсхайм, оргкомітет фестивалю вирішив провести саме національний конкурс, оскільки тривалий час на сході України не існувало великого кінофестивалю, який би фокусувався на проблематиці й повсякденному житті регіону, представляв його на кінематографічній мапі країни.

"Місцевим кіномитцям бракує можливостей для професійного зростання, майданчиків для просування своїх робіт, контактів із колегами з інших областей України та Європи. Хоча відповідний запит, як із боку професійної спільноти, так і ширшого глядацького загалу, існує. З’явившись 2017 року в Харкові, фестиваль Kharkiv MeetDocs, серед завдань якого — стати голосом культурної ідентичності Східної України та познайомити аудиторію з роботами місцевих режисерів, за 3 роки став найбільшою подією такого типу в регіоні", — розповідає вона.

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До складу відбіркової комісії увійшли: Євгенія Крігсхайм — директорка і засновниця Kharkiv MeetDocs, Алекс Малишенко — кіножурналіст і співзасновник некомерційного кіноклубу Polotno, що пропагує українське кіно, Віктор Глонь — відбірник і програмний координатор Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" і Фестивалю американського кіно "Незалежність", продюсер і режисер Фелікс Крігсхайм (Німеччина) та Анастасія Пугач — голова департаменту з комунікацій кінофестивалю Kharkiv MeetDocs.

Найкращий фільм Національного конкурсу обиратиме професійне журі, що складатиметься з провідних кінематографістів України та Європи. Крім того, на сайті буде доступне голосування для глядачів.

В онлайн-форматі відбудеться конкурс незалежного короткометражного кіно "Бардак". У межах конкурсу демонструватимуть кінострічки, зняті без державного фінансування впродовж останніх 4 років і хронометражем до 30 хвилин. Програмним директором і засновником "Бардака" є кінокритик Антон Фролов.

Усі покази відбудуться на сайті фестивалю і будуть безплатними.

Також Kharkiv MeetDocs вдруге проведе конкурс дитячого соціального відео. До участі будуть допущені відеоролики тривалістю до 3 хвилин від дітей і підлітків від 8 до 16 років.

Офлайн-частина фестивалю проходитиме з 29 до 31 жовтня за підтримки Федеративного міністерства закордонних справ Німеччини (з оглядом на актуальну епідеміологічну ситуацію). Фестиваль відбудеться у Харкові й включатиме позаконкурсні покази ігрових і документальних фільмів, майстер-класи та вже традиційний пітчинг документальних кінопроєктів.

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Кинофестиваль, Kharkiv MeetDocs.

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Телеграф
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