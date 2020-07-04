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У Львові почнуть зйомки фільму за романом Кузьми Скрябіна

У Львові почнуть зйомки фільму за романом Кузьми Скрябіна
10:36 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Зйомки фільму за романом Андрія Кузьменка «Я, «Побєда» і Берлін», розпочнуться у Львові вже в липні. Напередодні міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся зі знімальною групою фільму. Про зустріч повідомила пресслужба ЛМР.

«Зараз у Львові є нові цікаві локації. Ми будемо тут навіть знімати берлінську частину сюжету, адже в самому Берліні вже немає тих локацій 90-х років, а у Львові ми знайшли все необхідне. Будемо розкривати для кіноспільноти раніше незвідані локації», — розповів кінооператор Дмитро Недря.

Також, режисери групи поділилися з мером Львова загальноукраїнською проблемою із відсутністю якісних павільйонів для зйомок. Садовий зацікавився ідеєю створення такого павільйону у нашому місті та пообіцяв, що у міській раді вивчать це питання.

«Якщо від міста щось потрібно, то ви можете максимально розраховувати на наше сприяння. Нам вигідно, щоб у Львові творилися фільми, щоб це якимось чином давало місту промоцію. Це особливо потрібно в сьогоднішньому часі», — наголосив Садовий.

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Як відомо, фільм «Я, «Побєда» і Берлін» за однойменним романом Кузьми Скрябіна став одним із переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Фінансова підтримка зі сторони держави складає 27 млн грн — це 75% загальної вартості виробництва. Роботу над стрічкою розпочали в листопаді 2019 року.

Це буде комедія, яка розповість історію хлопця Кузьми, який придбав перше в своєму житті авто під маркою «Побєда». Готовий разом із нею підкорювати цілий світ, герой вирушає зі своїм товаришем Бардом до Берліна. Проте ні сам Кузьма, ні Бард не підозрюють, які шалені пригоди чекають на них, а також того, що повернуться вони з цієї подорожі вже зовсім іншими людьми.

Режисером-постановником фільму є Ольга Ряшина. Автори адаптації сценарію — Анатолій Крим та Олексій Комаровський. Продюсерами стрічки виступили Олексій Терентьєв та Артем Доллежаль.

Реліз фільму в Україні заплановано на грудень 2020 року.

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Кино, Скрябин, Львів.

Автор:

Телеграф
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