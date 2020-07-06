Брі Ларсон: Я пропустила кілька великих ролей (Відео)

Американська актриса Брі Ларсон розповіла, що не завжди була затребуваною в світі кіно.

Знаменита актриса, виконавиця ролі Капітана Марвел в екранізаціях коміксів Брі Ларсон завела персональний канал в YouTube.

У новому відео артистка зробила несподівану заяву: "Перед тим, як стати" Капітаном Марвел ", я пропустила кілька великих ролей.

За словами Брі, вона пройшла прослуховування, але так і не отримала роль у фільмі "Зоряні війни", а також "Термінаторі".

"Я пробувала потрапити і" Зоряні війни ", і в" Голодні ігри ", а також в ремейк" Термінатора "... До речі, про останній спогади нахлинули буквально сьогодні, коли у мене спустило шину - минулого разу це зі мною сталося саме по шляху на прослуховування в цей фільм ", - зізналася актриса.

Дженніфер Лоуренс отримала роль Китнисс Евердін в "Голодних іграх", а Емілія Кларк знялася в "Термінаторі: Дженісіс".

Надалі на своєму YouTube-каналі знаменитість планує ділитися цікавими історіями зі свого життя і трудової біографії.