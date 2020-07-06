"Прокляте селище" отримає друге дихання: подробиці

Відомий хоррор "Прокляте селище" стане 8-серійним серіалом.

Девід Фарр, що займався сценаріями "Ханни. Досконалою зброєю" і телевізійною адаптацією "Ханна", розробляє адаптацію науково-фантастичного роману Джона Уиндема "Зозулі Мідвіча" для належної Comcast європейської телекомпанії Sky. Таким чином хоррор "Прокляте селище" перетвориться на серіал.

Про це повідомляє Deadline.

Відзначається, що серіал запланований на 8 епізодів. Дата виходу поки невідома.

Крім того, роман 1957 року "Зозулі Мідвіча" буде екранізований не вперше. Ще через три роки після виходу роману, в 1960 році, Вульф Рилл зняв на основі твору трилер "Прокляте селище". У 1995 році Джон Карпентер удосконалив цю роботу.

Дивіться трейлер "Прокляте селище" 1995 року:

Події серіалу розгортатимуться в тихій британської глибинці Мідвіч, куди прилітають інопланетяни. Після їхнього візиту кілька жінок виявляються вагітними. Вони народжують схожих один на одного дітей, що мають платинові волосся і дивні очі. Вони дуже швидко ростуть і мають паранормальними здібностями, але використовують їх зовсім не на благо.