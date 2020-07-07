Бред Пітт розпочав роботу над новим фільмом "Bullet Train"

Оскароносний голлівудський актор Бред Пітт зіграє головну роль в екшен-трилері від Sony Pictures Bullet Train (Швидкісний потяг).

Sony Pictures оголосила не тільки ім'я виконавця головної ролі і назву майбутнього фільму. Як повідомляє Variety, режисером стане Девід Літч (Джон Вік, Джон Вік 2, Дедпул: Жодних добрих справ, Атомна блондинка та ін.), Також він буде курирувати написання сценарію разом зі сценаристом Заком Олкевічем.

В основі фільму покладено роман популярного японського письменника Котаро Ісака Maria Beetle. Роман вийде в наступному році англійською мовою під назвою, яку отримає й фільм, Bullet Train (Швидкісний потяг).

Нагадаємо, після отримання Оскара за кращу чоловічу роль другого плану у фільмі Квентіна Тарантіно Одного разу… в Голлівуді, Бред Пітт зніметься у фільмі Деміена Шазелла Вавилон, а її партнером по знімальному майданчику стане Емма Стоун. Зйомки цього фільму перенесені на 2021 рік.