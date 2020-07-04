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В мережі показали новий трейлер серіалу "Найнебезпечніша здобич" (Відео)

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Оновлено 20:00 Сьогодні Телеграф www.unian.ua Фото: instagram
Платформа Quibi представила новий трейлер серіалу "Most Dangerous Game" від режисера Філа Абрахама, який працював над проектами "Касл-Рок", "Озарк", "Ходячі мерці".

Головні ролі в серіалі виконали Ліам Хемсворт ("Голодні ігри") і Крістоф Вальц ("Безславні виродки").

У центрі сюжету - чоловік на ім'я Додж Мейнард, який погоджується взяти участь в смертельній грі на виживання в якості мішені для багатіїв, щоб добути гроші для своєї вмираючої вагітної дружини.

Всі 12 епізодів шоу вже доступні на новому потоковому сервісі Quibi.

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Нагадаємо, що англійський актор Люк Еванс приєднався до акторського складу нового серіалу Hulu "Дев'ять ідеальних незнайомців" (Nine Perfect Strangers), головні ролі в якому зіграють Ніколь Кідман і Мелісса МакКарті.

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Все по темі:

Трейлер, Quibi, Найнебезпечніша здобич.

Автор:

Телеграф
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