В мережі показали новий трейлер серіалу "Найнебезпечніша здобич" (Відео)

Платформа Quibi представила новий трейлер серіалу "Most Dangerous Game" від режисера Філа Абрахама, який працював над проектами "Касл-Рок", "Озарк", "Ходячі мерці".

Головні ролі в серіалі виконали Ліам Хемсворт ("Голодні ігри") і Крістоф Вальц ("Безславні виродки").

У центрі сюжету - чоловік на ім'я Додж Мейнард, який погоджується взяти участь в смертельній грі на виживання в якості мішені для багатіїв, щоб добути гроші для своєї вмираючої вагітної дружини.

Всі 12 епізодів шоу вже доступні на новому потоковому сервісі Quibi.

Нагадаємо, що англійський актор Люк Еванс приєднався до акторського складу нового серіалу Hulu "Дев'ять ідеальних незнайомців" (Nine Perfect Strangers), головні ролі в якому зіграють Ніколь Кідман і Мелісса МакКарті.