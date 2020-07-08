З'явився перший трейлер серіалу "Міцний Гарт" з Джоном Траволтою в головній ролі

Головну роль у стрічці виконав Кевін Харт. Також у картині знімалися Джон Траволта, Жан Рено, Наталі Еммануель і Джош Хартнетт.
За сюжетом головний герой втомився від комедійних ролей і має намір щось змінити у своїй кар'єрі. Йому щастить, адже один відомий режисер пропонує Харту стати головною зіркою бойовика. Але не все так просто. Герой повинен почати тренуватися в найкрутішій у світі екшен-школі, якою керує справжній божевільний (Джон Траволта). Щоб домогтися свого, Кевіну необхідно пройти серію забавних, але досить небезпечних випробувань. Заради ролі мрії герой повинен перемогти свої страхи.
Всього в серіалі буде 10 епізодів. Прем'єра "Міцного Харта" намічена на 20 липня.
Цікаво, що навіть у назві серіалу автори проєкту показали курйозність стрічки. Вони змінили назву культової франшизи "Міцний горішок", замінивши всього одну літеру: Die Hard – Die Hart