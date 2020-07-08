З'явився перший трейлер серіалу "Міцний Гарт" з Джоном Траволтою в головній ролі

Голлівудський актор Джон Траволта – не частий гість шоу чи світських заходів. Тому тільки завдяки новим роботам прихильники можуть побачити, як тепер виглядає легенда світової кіноіндустрії. Днями у мережі з'явився трейлер його нової комедії "Міцний Гарт" (Die Hart), яка підкорила глядачів гумором та стилем Джона Траволти.

Головну роль у стрічці виконав Кевін Харт. Також у картині знімалися Джон Траволта, Жан Рено, Наталі Еммануель і Джош Хартнетт.

За сюжетом головний герой втомився від комедійних ролей і має намір щось змінити у своїй кар'єрі. Йому щастить, адже один відомий режисер пропонує Харту стати головною зіркою бойовика. Але не все так просто. Герой повинен почати тренуватися в найкрутішій у світі екшен-школі, якою керує справжній божевільний (Джон Траволта). Щоб домогтися свого, Кевіну необхідно пройти серію забавних, але досить небезпечних випробувань. Заради ролі мрії герой повинен перемогти свої страхи.

Всього в серіалі буде 10 епізодів. Прем'єра "Міцного Харта" намічена на 20 липня.

Цікаво, що навіть у назві серіалу автори проєкту показали курйозність стрічки. Вони змінили назву культової франшизи "Міцний горішок", замінивши всього одну літеру: Die Hard – Die Hart