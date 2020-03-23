Джон Траволта опублікував жарт про коронавірус (Відео)

Новини шоу бізнесу:Американський актор Джон Траволта підтримує позитивний настрій під час епідемії коронавіруса і недавно опублікував жарт про карантин.

На своїй сторінці в Instagram актор запостив відео, висміює масову купівлю продуктів під час самоізоляції.

Траволта опублікував фрагмент з фільму Кримінальне чтиво, в якому зіграв одну з головних ролей. У кадрі він відкриває таємничу валізку - у фільмі глядачам так і не показали, що в ній знаходиться, але в жартівливій версії Траволти там лежить туалетний папір.

"Сподіваюся, це відео трохи розсмішить вас, бажаю вам любові в цей час", - підписав ролик артист. Кумедний пост вже зібрав понад 225 тисяч лайків.

Нагадаємо, вчора через пандемію коронавіруса було прийнято рішення перенести Каннський кінофестиваль . Попередньо він відбудеться в кінці червня - початку липня замість 15-23 травня.